"15년 복무 베테랑인데…" 52m 높이서 로프 하강 시범 특수부대 군인 추락사

사진출처=X, 뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 대학 미식축구 경기장에서 로프 하강 시범을 하던 미 공군 부사관이 약 52m 높이에서 추락해 숨졌다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 미 공군 넬리스 공군기지는 텍사스주 샌안토니오의 합동기지 소속 제6전투훈련대대에서 복무하던 이언 패터슨 하사가 17일(현지시각) 하강 시범 중 사고로 숨졌다고 밝혔다.

패터슨 하사는 이날 샌안토니오 알라모돔에서 열린 텍사스대학교 샌안토니오캠퍼스(UTSA)와 해군사관학교 미식축구 경기 직전 로프 하강 시범에 참여했다. 당시 시범에는 군인 4명이 참가할 예정이었다.

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이날 영상을 보면 약 52m 높이의 경기장 천장에서 지면까지 이어진 로프를 타고 내려오던 패터슨 하사는 하강 도중 통제력을 잃은 듯 빠르게 미끄러져 지면으로 추락했다.

현장 의료진은 약 10분 동안 패터슨 하사를 응급처치한 뒤 병원으로 이송했지만, 끝내 숨졌다. 사고 당시 경기장에는 2만 3000명 이상의 관중이 있었던 것으로 알려졌다. 정확한 사고 원인은 아직 확인되지 않았다.

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패터슨 하사는 공군에서 15년간 복무한 베테랑이었으며 각종 표창을 수상한 것으로 전해졌다.

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경기를 주최한 UTSA 측은 즉각 애도를 표했다. 대학 측은 사고로 영향을 받은 장병과 유가족, 군 동료들에게 위로를 전하면서 사고를 목격하거나 심리적 충격을 받은 교직원과 학생들을 지원하기 위한 상담 서비스를 가동하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com