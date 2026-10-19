한림대의료원, 웁살라대와 '항생제 내성 연구' 심포지엄 개최…정밀 진단·치료 공유

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원(의료원장 이재준)은 오는 28일 한림대성심병원 일송문화홀에서 세계적인 스웨덴 교육기관인 웁살라대학교와 '항생제 내성 분야 공동연구의 발전: 아이디어에서 실행으로'라는 주제로 '제2회 한림국제항생제내성센터-웁살라항생제센터 공동 심포지엄'을 개최한다.

한림국제항생제내성센터(센터장 김용균)는 국내외 항생제 내성 문제 해결을 위한 공동연구와 국제협력을 목표로 2024년 11월 한림대성심병원에 문을 열었다. 센터는 정밀 항생제 치료 연구와 병원체 바이오 빅데이터 구축, 국제 항생제 내성 연구 네트워크 조성 등을 활발히 추진하고 있다.

웁살라항생제센터는 2015년 웁살라대가 설립한 항생제 내성 연구 센터로, 의약학뿐 아니라 자연과학·공학, 인문사회과학 분야 연구자들이 함께 항생제 내성 문제를 연구하고 있다. 두 센터는 한림국제항생제내성센터 개소 때부터 교류를 이어오며, 중증 감염 환자에게 효과적인 항생제 조합을 신속하게 찾아내는 기술 등 공동연구를 진행하고 있다.

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이번 심포지엄에서는 전 세계적인 보건 위협으로 꼽히는 항생제 내성을 극복하기 위해 두 센터가 기초부터 임상까지 최신 연구 성과를 공유한다. 오전 9시부터 오후 5시까지 4개 세션, 15개 강연으로 진행되며, 김형수 한림대성심병원장의 개회사에 이어 남재환 국립보건연구원장이 축사를 한다.

첫 번째 세션에서는 양 기관의 항생제 내성 연구 비전을 소개한다. △웁살라항생제센터 리누스 산데그렌(Linus Sandegren) 센터장이 '웁살라항생제센터와 그 사명' △한림국제항생제내성센터 김용균 센터장이 '한림국제항생제내성센터의 비전과 향후 방향' △웁살라항생제센터 의학생화학·미생물학과 댄 안데르손(Dan Andersson) 교수가 '정밀 감염 진단을 위한 새로운 우수 연구 클러스터' △한림대성심병원 감염내과 김양수 교수가 '한림대 황색포도알균 연구 현황과 향후 방향'에 대해 발표한다.

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두 번째 세션에서는 전임상 연구가 다뤄진다. △웁살라대 의학생화학·미생물학과 헬렌 왕(Helen Wang) 교수가 '항생제 이형내성 진화에서의 플라스미드 복제 수 변이' △한림대춘천성심병원 의생명정보학과 최현식 교수가 '능동형 약물 전달을 위한 자가추진 마이크로·나노모터 시스템' △웁살라대 의학생화학·미생물학과 미카엘 셀린(Mikael Sellin) 교수가 '오가노이드를 이용한 세균 감염 병인 및 항감염 치료 모델링' △한림대강남성심병원 소아청소년과 조기영 교수가 '환자 유래 장 오가노이드를 이용한 소아 염증성 장질환 약물 스크리닝'을 발표한다.

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세 번째 세션에서는 중개 연구를 중심으로 △웁살라항생제센터 니코스 카발로포울로스(Nikos Kavalopoulos) 교수와 김용균 센터장이 공동으로 'hVISA(반코마이신 불균질 중등도 내성 황색포도알균): 표현형을 넘어 임상 근거에서 정밀 진단까지' △서울대학교 응용생물화학부 정현정 교수가 '미생물 감염 치료를 위한 나노의학 및 유전자 전달' △니코스 카발로포울로스 교수와 웁살라항생제센터 에바 가르멘디아(Eva Garmendia) 연구원이 '호흡기 감염 최적 치료까지의 시간을 단축하기 위한 국제 공동연구'를 소개한다.

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마지막 네 번째 세션에서는 임상 연구가 소개된다. △리누스 산데그렌 센터장이 '병원 집단감염 속 진화 읽기: 다제내성 폐렴막대균 클론의 5년간 체내 진화' △한림대 미래융합스쿨 신소재공학전공 박종민 교수가 'MALDI-TOF 질량분석을 이용한 항생제 내성균 신속 검출' △웁살라대 약학과 엘리자벳 닐센(Elisabet Nielsen) 교수가 '항생제 치료 최적화를 위한 약물계량학' △한림대강남성심병원 진단검사의학과 정세리 교수가 '자궁경부무력증에서 샷건 메타유전체 분석의 활용'에 대해 강연한다.

한림국제항생제내성센터 김용균 센터장은 "항생제 내성은 한 국가나 기관의 노력만으로는 해결할 수 없는 전 지구적 과제"라며 "세계적인 항생제 내성 연구 거점인 웁살라항생제센터와 기초부터 임상까지 연구 성과를 공유하고, 환자마다 꼭 맞는 항생제를 신속하게 찾아내는 정밀 감염 진단·치료 연구를 함께 앞당겨 나가겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com