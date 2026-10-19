강의 시간 욱일기 두른 유학생 정체에 '깜짝'…"조상이 일본인인가?"

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 러시아의 대학교 강의실에서 일본 군국주의의 상징으로 여겨지는 욱일기를 두르고 수업에 참석한 중국인 유학생이 공분을 사고 있다.

학생은 논란 끝에 공개 사과했지만 대학 측은 해당 행위가 교육 이념에 어긋나고 수업 질서를 어지럽혔다며 교내 조사에 착수했다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 지난 14일(현지시각) 러시아 모스크바국립대학교 역사학 수업에서 한 중국인 유학생이 욱일기를 두른 영상이 온라인에서 확산됐다.

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이후 비난이 쏟아지자 해당 학생은 사과 영상을 온라인에 게시했다.

영상에서 고개를 숙인 그는 "공공장소에서 욱일기를 보여서는 안 됐다"며 "이는 매우 잘못된 행동이며 조국과 국민에 대한 존중이 부족한 행위였다"고 말했다. 이어 "교수님과 학우들, 친구들, 조국과 국민에게 사과한다"며 "조국이 내게 맡긴 기대를 저버렸다"고 밝혔다.

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모스크바대 중국학생·학자연합회는 입장문을 통해 "학교 측이 해당 행위는 교육 이념에 심각하게 어긋나고 캠퍼스 내 수업 질서를 방해했다고 판단해 정식으로 교내 조사 절차를 시작했다"고 전했다.

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또한 해외 유학생들에게 이성적으로 행동하고, 신체적 충돌이나 과격한 행동으로 이어지지 않도록 주의해 달라고 당부했다.

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중국 군 관련 논평 계정인 '쥔정핑'도 "일본 군국주의가 이 깃발 아래 중국 침략전쟁과 태평양전쟁을 일으켜 중국을 비롯한 아시아 여러 나라 국민에게 큰 피해를 줬다"면서 "어느 나라, 어느 학교에 있든 군국주의를 옹호하는 것은 인류의 양심을 정면으로 모독하는 행위"라고 비판했다. 중국 네티즌들은 "공부 잘하면 뭐 하나? 정신이 똑바르지 않은데", "조상이 일본인인가?", "역사적 아픔을 외면했다, 가볍게 넘길 일이 아니다" 등의 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com