호주 여성 의원, 사무실 앞서 차량에 치여 중태…테러 가능성 등 수사

사진출처=헬렌 헤인즈 의원 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주의 현역 여성 연방 하원의원이 자신의 지역구 사무실 앞에서 차량에 치여 중태에 빠졌다. 경찰은 43세 남성을 체포했으며, 사건의 고의성과 범행 동기 등을 조사하고 있다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 호주의 무소속 연방 하원의원 헬렌 헤인즈(65)는 19일(현지시각) 빅토리아주 북동부 왕가라타에 있는 지역구 사무실 밖에서 차량에 치였다.

사고 직후 헤인즈 의원은 헬기로 병원에 이송됐으며, 상태는 위중한 것으로 전해졌다.

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빅토리아주 경찰은 사건과 관련해 43세 남성을 체포했다고 밝혔다. 경찰은 차량 충돌이 고의로 이뤄졌는지 등을 조사하고 있으며, 아직 구체적인 범행 동기는 확인되지 않았다.

앨버니지 총리는 기자회견에서 "범행 동기를 판단하기에는 아직 이르다면서도, 체포된 남성에 대한 수사에 대테러 합동수사팀이 참여할 것"이라고 밝혔다. 한편 헤인즈 의원은 2019년부터 빅토리아주 북동부의 인디 지역구를 대표해 온 무소속 의원이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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