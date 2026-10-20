[SC 헬스칼럼] 눈 침침하면 백내장?…녹내장과 구분이 시력 지킨다

중년기에 들어서며 부쩍 눈이 침침하고 시야가 흐려졌다고 느끼는 사람이 많다. 대개는 '노안이 왔나 보다'하고 넘기지만, 이런 변화는 백내장이나 녹내장의 신호일 수 있다. 두 질환은 이름이 비슷하고 나이가 들수록 늘어난다는 공통점이 있다. 그러나 병이 생기는 부위와 치료 목표, 예후는 전혀 다르다.

백내장은 카메라 렌즈에 해당하는 수정체가 혼탁해지는 질환이다. 수정체의 투명도가 떨어지면 시야가 뿌옇게 보이고 눈부심과 빛 번짐이 나타난다. 색이 예전만큼 선명하지 않게 느끼기도 한다. 가장 흔한 원인은 노화이며, 당뇨병과 외상, 스테로이드 사용도 위험 요인이 된다. 병이 진행되면 일시적인 근시가 생겨 가까운 글씨가 오히려 잘 보이는 '제2의 시력' 현상이 나타나기도 한다.

녹내장은 시각 정보를 뇌로 전달하는 시신경이 서서히 손상되어 시야 결손이 생기는 질환이다. 가장 큰 특징은 상당히 진행될 때까지 자각 증상이 거의 없다는 점이다. 초기에는 주변 시야 일부가 손상되어도 반대쪽 눈이 이를 보완하므로 스스로 알아차리기 어렵다. 병이 깊어지면 주변 시야 결손이 넓어지고, 말기에는 중심 시야까지 침범해 일상생활이 크게 불편해진다.

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두 질환의 차이는 치료 결과에서 분명히 드러난다. 백내장은 혼탁한 수정체를 제거하는 수술로 시력 개선을 기대할 수 있다. 반면 녹내장으로 손상된 시신경과 시야는 현재의 치료로 원래 상태로 되돌리기 어렵다. 백내장은 수정체의 혼탁이, 녹내장은 시신경의 손상이 핵심이라는 점을 꼭 구분해야 하는 이유다.

시야가 뿌옇다고 해서 모두 백내장은 아니다. 각막 질환과 안구건조증, 유리체 혼탁, 황반을 포함한 망막 질환, 시신경 질환에서도 비슷한 증상이 나타난다. 정확한 원인은 안과 검진으로 확인해야 한다.

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반대로 안압이 정상이라고 녹내장을 배제할 수도 없다. 안압은 중요한 위험 요인이지만 녹내장은 단순히 안압이 높아서 생기는 병이 아니다. 안압이 정상 범위여도 시신경이 손상되는 정상안압녹내장이 있으며, 국내에서는 이 유형의 비중이 높은 편이다. 따라서 한 번 측정한 안압 수치만으로 진단하거나 배제하지 않는다. 시신경유두의 형태, 망막신경섬유층 OCT, 시야검사 등을 종합해 판단한다.

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그렇다면 백내장을 오래 방치하면 녹내장이 될까? 백내장이 녹내장으로 변하는 것은 아니다. 다만 두 질환이 서로 영향을 줄 수는 있다. 수정체는 나이가 들수록 두꺼워지는데, 이때 앞쪽 공간인 전방이 얕아지고 방수가 빠져나가는 통로인 전방각도 좁아진다. 초기에는 증상이 없을 수 있으나, 전방각이 반복적으로 막히면 안압이 오르고 결국 시신경이 손상되는 폐쇄각녹내장으로 이어질 수 있다. 원래 전방이 얕은 사람에게서 특히 중요한 부분이다.

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백내장이 매우 진행되면 안압이 급격히 오르는 수정체 유발 녹내장이 생길 수도 있으나, 흔한 경우는 아니다. 전방각이 좁은 사람은 두 질환을 별개로 볼 수 없다. 백내장이 있다면 시력뿐 아니라 전방 깊이와 안압, 시신경까지 함께 평가해야 한다.

도움말=전주 온누리안과병원 김성현 원장

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