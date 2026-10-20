아빠 AB형, 엄마 A형인데 딸은 O형…친자 의심했는데 놀라운 반전

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 아버지는 혈액형이 AB형, 어머니는 A형. 그런데 갓 태어난 딸의 혈액형은 O형.

일반적으로는 딸의 혈액형이 O형으로 나올 수 없었기에 아이가 친자가 아닐 수 있다는 의심까지 했던 아버지는 정밀검사 결과를 확인하고서야 안도했다. 원인은 희귀한 혈액형 변이인 '시스AB(CisAB)'였다.

광저우일보 등에 중국 매체들에 따르면 선전시에 사는 왕씨는 최근 태어난 딸이 황달 검사 과정에서 O형으로 확인되자 당혹감을 감추지 못했다. 자신은 AB형이고 아내는 A형이어서, 딸이 A형, B형 또는 AB형 중 하나인 줄 알았기 때문이다. 그는 아이가 친자가 아닐 가능성까지 의심하며 대형병원을 찾았다.

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검사 결과 왕씨의 혈액형은 일반적인 AB형이 아니라 시스AB형으로 확인됐다. 혈액형 앞에 붙는 '시스'(cis)라는 말은 프랑스어로 '같은 쪽, 일치하는'을 뜻한다.

ABO식 혈액형의 돌연변이인 시스AB형은 A형과 B형을 결정하는 유전 정보가 하나의 염색체에 함께 존재하는 특징을 지닌다. 왕씨의 유전자형은 시스AB/O로, 한쪽 염색체에는 A와 B를 결정하는 유전 정보가 함께 있고 다른 쪽에는 O형 유전자가 있는 것으로 설명됐다.

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이 경우 왕씨는 자녀에게 O형 유전자를 물려줄 수 있다. 아내 역시 A형이지만 O형 유전자를 함께 지니고 있다면 아이에게 O형 유전자를 전달할 수 있다. 즉, 딸이 양쪽 부모에게서 각각 O형 유전자를 물려받으면 O형으로 나타날 수 있다는 것이다.

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검사 결과를 통해 원인을 확인한 왕씨는 딸이 자신의 친자녀라는 사실을 받아들이고 안도한 것으로 전해졌다.

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의료진은 시스AB형 자체가 질병을 의미하는 것은 아니며, 일상생활이나 성장·발달에 영향을 주는 질환도 아니라고 설명했다. 다만 일반적인 혈액형 검사에서는 시스AB형이 통상적인 AB형으로 판정될 수 있어 주의가 필요하다고 덧붙였다.

이번 사례는 혈액형이 예상과 다르게 나왔다고 해서 곧바로 친자 관계를 의심해서는 안 된다는 점을 보여준다. 혈액형은 유전적 특성에 따라 드물게 복잡한 양상을 보일 수 있다. 부모와 자녀의 혈액형이 일반적인 유전 규칙과 맞지 않는다면 임의로 결론을 내리기보다 의료기관에서 정밀검사를 받아 원인을 확인하는 것이 바람직하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com