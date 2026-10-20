"코골이 멈추면 안심?"… 숨 가쁜 몸이 보내는 위급 신호

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[스포츠조선 장종호 기자] 잠자리가 조용해졌다고 해서 숨을 제대로 쉬는 것은 아니다. 심하게 코를 골다 갑자기 소리가 줄어들고 숨을 몰아쉬는 현상은 수면 중 기도가 완전히 막혀 발생하는 '폐쇄성 수면무호흡증'의 전형적인 위험 신호다. 단순한 잠버릇으로 치부하기 쉬운 수면무호흡증의 오해와 진실, 그리고 올바른 진단·치료법을 서울대병원운영 서울특별시보라매병원 이비인후과 홍승노 교수와 함께 정리했다.

◇코골이와 수면무호흡증, 같은 질환일까?

코골이와 수면무호흡증은 밀접하게 관련되어 있지만 동일한 질환은 아니다. 코골이는 잠을 자는 동안 공기가 지나가는 통로가 좁아지면서 주변 조직이 진동해 발생하는 증상이다. 반면, 폐쇄성 수면무호흡증은 수면 중 상기도가 반복적으로 부분 또는 완전히 막혀 호흡에 문제가 생기는 질환을 말한다.

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즉, 수면무호흡증은 독립된 질환이며 코골이는 이에 흔히 동반되는 대표적 증상 중 하나다. 따라서 코를 곤다고 해서 모두 수면무호흡증 환자인 것은 아니다.

수면 상태에 들면 혀와 목 주변 근육이 이완된다. 이때 입천장 뒤쪽의 연구개나 혀뿌리 등이 뒤로 처지면서 공기 통로가 좁아지게 된다. 이 좁아진 통로로 공기가 지나가며 주변 조직이 떨리면 코골이가 발생하고, 통로가 심하게 좁아지거나 막히면 무호흡 또는 저호흡이 나타난다.

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홍승노 교수는 "수면무호흡증이 있다면 수면 중 숨이 멈추는 모습 외에도 아침 두통, 개운하지 않은 잠, 만성 피로, 낮 동안의 과도한 졸음 등이 동반될 수 있다. 다만 이러한 증상만으로 질환을 확진할 수는 없으므로 정확한 전문 검사가 필요하다"고 강조했다.

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◇소리 크기와 질환의 심각성은 비례하지 않는다

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"코골이 소리가 크면 수면무호흡증도 심한가?"라는 질문에 대한 답은 "반드시 그렇지는 않다"이다. 코골이 소리는 기도가 부분적으로 좁아진 상태에서 발생하지만, 기도가 완전히 막히는 순간에는 오히려 소리가 나지 않는다.

따라서 코골이 소리의 크기만으로 질환의 심각성을 판단해서는 안 된다. 중요한 것은 수면 중 호흡이 얼마나 자주 멈추거나 감소하는지, 그 과정에서 산소포화도와 수면 상태가 어떻게 변화하는지다.

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이를 객관적으로 평가하는 대표적인 검사가 바로 '수면다원검사'다. 검사에서는 뇌파, 안구 운동, 근육 움직임, 호흡 공기 흐름, 가슴·복부 호흡운동, 산소포화도, 심전도 등을 다각도로 측정해 수면무호흡의 유무와 심각도, 적절한 치료 방향을 판단한다.

주요 진단 지표는 '무호흡·저호흡지수(AHI)'다. 이는 수면 1시간당 무호흡과 저호흡이 평균 몇 차례 발생했는지를 나타내며, 성인 기준 5이상 15미만은 경도, 15이상 30미만은 중등도, 30이상은 중증으로 구분한다. 단, 최종 진단과 치료 방향은 이 수치 외에도 증상과 동반 질환 등을 종합적으로 고려해 결정한다.

◇비만한 중년 남성만의 질환이 아니다

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수면무호흡증은 남성이나 비만한 사람에게 더 흔하게 나타나지만, 마른 체형의 사람이나 여성, 어린이에게도 발생할 수 있다.

질환의 원인이 단순히 체중에만 있지 않기 때문이다. 목 주변의 지방과 연조직 때문에 기도가 좁아지는 경우 외에도, 작은 턱이나 얼굴뼈 구조, 비대한 편도나 혀 등 구조적 요인으로도 발생한다. 기도를 열어두는 근육의 기능이나 호흡 조절 특성 등 기능적 요인 역시 영향을 미친다.

여성의 경우 폐경 이후 수면무호흡증 발생 위험이 증가하는 경향을 보이며, 뚜렷한 코골이보다는 불면이나 피로 같은 비특이적 증상으로 나타나기도 한다. 따라서 코골이가 심하지 않다고 해서 수면무호흡증 가능성을 배제할 수 없다.

◇술 한 잔으로 청하는 잠, 수면의 질은 저하

잠이 오지 않을 때 마시는 술은 수면 입원 시간을 일시적으로 단축할 수 있지만, 결코 숙면에 도움이 되지 않는다.

알코올은 수면 중 기도를 지탱하는 근육을 더욱 이완시켜 코골이와 수면무호흡을 악화시킨다. 처음에는 잠이 잘 드는 것처럼 느껴져도 밤사이 호흡이 불안정해지고 수면이 반복적으로 끊어지게 된다. 이미 수면무호흡증이 있는 환자라면 취침 전 음주를 반드시 피해야 한다.

◇코막힘 치료만으로 수면무호흡증이 완치될까?

비중격만곡증이나 알레르기 비염, 비용종 등 코막힘을 유발하는 질환은 코골이와 수면무호흡을 악화시키는 요소다. 그러나 코막힘을 치료한다고 해서 수면무호흡증이 모두 해결되는 것은 아니다.

코골이 소리는 주로 연구개와 목젖 주변 조직의 진동으로 발생하며, 혀뿌리나 편도 등의 구조물도 기도 폐쇄에 영향을 준다. 따라서 코 수술이나 비염 치료로 코 호흡이 편해지더라도 수면 중 목 안쪽에서 발생하는 기도 폐쇄는 여전히 남아 있을 수 있다.

이 때문에 수면다원검사뿐만 아니라 코와 목의 구조를 함께 살펴보는 종합적 평가가 필요하며, 수술적 치료를 고려할 경우 약물유도 수면내시경 등을 통해 기도 폐쇄 부위와 양상을 명확히 확인해야 한다.

◇양압기는 평생 착용해야 할까?

양압기는 폐쇄성 수면무호흡증의 대표적인 치료법으로, 마스크를 통해 일정한 압력의 공기를 공급함으로써 수면 중 기도가 막히지 않도록 유지하는 장치다. 이는 산소 공급 장치가 아니라 공기 압력으로 숨길을 지탱하는 원리다.

양압기를 오래 사용한다고 해서 기도가 영구적으로 넓어지는 것은 아니다. 안경을 착용할 때 시야가 확보되는 것처럼, 착용하는 동안 기도를 열어주는 역할을 하므로 치료 효과 유지를 위해서는 지속적인 사용이 중요하다.

다만 모든 사용자가 평생 착용해야 하는 것은 아니다. 체중 감량이나 수술적 교정 등으로 상태가 변할 수 있으므로, 의료진과의 재평가를 통해 치료 지속 여부를 결정할 수 있다.

◇수술 및 대안 치료, 원인에 따른 맞춤형 접근 필요

수면무호흡증 치료에는 양압기 외에도 체중 감량, 수면 자세 교정, 구강 내 장치, 수술 등이 활용된다.

비만 환자의 체중 감량이나, 똑바로 누웠을 때 증상이 심해지는 체위 의존성 환자의 측면 수면 자세는 증상 개선에 도움이 된다. 아래턱을 앞으로 이동시켜 기도를 넓히는 구강 내 장치는 양압기 적응이 어려운 경우 고려할 수 있다.

수술은 편도, 연구개, 혀뿌리 등 기도를 막는 구조적 원인을 교정하는 방식으로 진행된다. 최근에는 비만 동반 환자를 대상으로 한 약물치료나 혀 움직임을 조절하는 신경자극 치료 등도 논의된다. 다만 수술 후에도 기능적 요인 등으로 호흡장애가 남거나 재발할 수 있으므로 정확한 사전 평가가 필수적이다.

◇아이의 코골이, 성장에 영향을 줄 수 있다

소아의 코골이 역시 주의 깊게 관찰해야 한다. 아이가 매일 심하게 코를 골거나 자는 동안 숨을 멈춘다면 소아 폐쇄성 수면무호흡증을 의심할 수 있다.

소아 수면무호흡증은 주로 커진 편도와 아데노이드가 기도를 좁혀 발생한다. 지속적인 수면 호흡장애는 수면의 질을 떨어뜨릴 뿐만 아니라 낮 동안의 집중력 저하, 행동 장애, 학습 및 성장 발달 저해로 이어질 수 있다. 편도·아데노이드 비대가 주요 원인인 경우에는 절제술을 통해 효과적인 개선을 기대할 수 있다.

홍승노 교수는 "코골이는 단순한 소음이 아니라 잠든 사이 숨길이 막히고 있다는 몸의 경고 신호일 수 있다. 수면 중 무호흡이 관찰되거나 만성 피로, 주간 졸음이 지속된다면 이를 방치하지 말고 전문적인 검사를 받아야 한다. 개인의 원인과 중증도에 맞춘 정확한 진단과 관리가 건강한 수면을 되찾는 첫걸음이다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com