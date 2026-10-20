동행복권, 부천서 ‘2026 복권 건전문화 캠페인’ 진행...과몰입 예방 앞장

제공=동행복권

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기획예산처 복권위원회와 복권수탁사업자 동행복권은 지난 16일 경기도 부천시 소재 복권판매점 3곳에서 '2026 복권 건전문화 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.

복권 건전문화 캠페인은 만 19세 이상 성인을 대상으로 올바른 복권 이용 습관을 알리고 과몰입을 예방하기 위해 전국 주요 지역에서 진행하는 시민 참여형 프로그램이다.

이번 캠페인은 시민들이 일상에서 자주 방문하는 복권판매점에서 자신의 복권 이용 습관을 점검하고, 건전한 복권 구매에 필요한 정보를 쉽고 자연스럽게 접할 수 있도록 마련됐다.

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현장에서는 참가자들이 '도박문제 자가진단'을 통해 자신의 복권 이용 습관과 과몰입 위험도를 살펴볼 수 있도록 했다.

이와 함께 복권 건전문화 퀴즈와 과몰입 예방 게임 등 다양한 체험 프로그램을 운영해 건전한 복권 이용에 대한 시민들의 관심과 참여를 이끌었다.

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동행복권 관계자는 "복권을 건전하게 즐기기 위해서는 주기적으로 자신의 이용 습관을 살펴보고 올바른 구매 원칙을 실천하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 시민들의 일상 가까이에서 복권 과몰입 예방 정보를 지속적으로 알리고, 건전한 복권 이용 문화가 확산되도록 다양한 활동을 이어 가겠다"고 말했다.

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한편, 복권위원회와 동행복권은 부천에 이어 오는 23일 인천, 30일 대구 지역 복권판매점에서도 '2026 복권 건전문화 캠페인'을 진행할 예정으로 건전한 복권 이용 문화 정착에 힘쓸 계획이다.