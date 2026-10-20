천식 악화, 피 한 방울로 가린다…혈액 속 새 지표 '모에신' 유용성 입증

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[스포츠조선 장종호 기자] 단순한 천식 유무 판단을 넘어 환자의 현재 상태가 급성으로 악화되었는지를 혈액 검사만으로 정확히 진단할 수 있는 길이 열렸다.

순천향대 부천병원 호흡기알레르기내과 장안수 교수팀이 천식 악화 상태를 정밀하게 판별해낼 수 있는 새로운 생체 지표(바이오마커) 단백질 '모에신(Moesin)'의 유용성을 입증하며 국제학술지에 성과를 발표했다.

천식 악화는 기도 염증과 상피세포 장벽의 손상, 혈관 변화로 인해 기침, 쌕쌕거림, 호흡곤란 등의 증상이 심해지는 상태다.

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심한 경우 전신 스테로이드 치료나 응급실 방문, 입원이 필요할 수 있어 악화 여부를 객관적으로 판단할 수 있는 바이오마커의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 연구팀은 천식 환자 100명과 대조군 25명의 혈장 자료를 바탕으로 기도 장벽 손상, 혈관 재형성, 염증 및 세포골격 변화와 관련된 후보 단백질 10종(▲모에신 ▲클라우딘4 ▲클라우딘5 ▲안지오포이에틴 ▲아넥신A1, A5 등)을 비교 분석했다.

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이어 천식 환자의 안정기와 악화기 농도를 분석해 각 지표가 두 상태를 얼마나 잘 구분하는지 평가했다.

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분석 결과, 10개 바이오마커 중 모에신이 천식의 안정 상태와 악화 상태를 구별하는 데 가장 우수한 성능을 보였다.

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안정기와 악화기의 구분 성능 지표인 AUC는 모에신이 0.986으로 가장 높았다. 이어 아넥신A5의 AUC가 0.956, 클라우딘5의 AUC가 0.902 순이었다.

특히 모에신의 민감도는 97.3%, 특이도는 91.7%에 달했다. 민감도는 실제 악화된 환자를 정확히 판별하는 비율을, 특이도는 안정 상태인 환자를 올바르게 구분하는 비율을 뜻한다. 모에신 농도는 천식 안정기보다 악화기 환자에게서 뚜렷하게 증가했지만, 정상인과 안정기 천식 환자 사이에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 이는 모에신이 단순히 천식 질환의 유무를 판별하기보다, '현재 악화된 상태인지'를 정밀하게 진단하는 지표로 활용될 수 있음을 보여준다.

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또한 모에신은 기존 천식의 중증도 및 악화 위험 평가 지표인 '혈액 호산구 수'나 '호산구성 천식 여부'와는 뚜렷한 연관성을 보이지 않았다. 이는 모에신이 기존의 호산구 중심 바이오마커와 달리 비알레르기성 염증이나 다양한 염증·세포 활성화 과정을 반영할 가능성을 시사한다. 천식에서는 기도 상피와 혈관의 구조적 변화, 염증세포의 이동, 조직 재형성 등이 복합적으로 나타나며, 이 과정에서 세포골격의 변화가 중요한 역할을 한다.

모에신은 세포막과 세포 내부의 골격을 연결해 세포의 형태와 부착, 이동을 조절하는 핵심 단백질이다.

연구팀은 모에신 농도가 높을수록 백혈구 수와 총 면역글로불린(IgE) 수치가 높고, 폐기능이 낮은 경향을 보인 점에 주목했다. 이를 바탕으로 향후 천식 악화 위험 예측, 환자 모니터링, 나아가 새로운 치료 전략 개발에 모에신이 적극 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

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장안수 교수는 "클라우딘이 세포 장벽, 안지오포이에틴이 혈관 재형성을 반영한다면, 모에신은 세포골격 변화와 세포 활성화까지 반영한다는 점에서 차별성이 있다"고 설명했다. 이어 "이번 연구는 천식 유무 판단을 넘어, '현재 천식이 악화된 상태인지'를 평가하는 새로운 혈액 지표의 가능성을 제시했다는 데 큰 의미가 있다"며 "향후 더 많은 환자를 대상으로 한 추가 연구를 통해 실제 임상 적용 가능성을 확립해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 한편, 이번 연구는 '세포골격 관련 단백질 모에신의 천식 악화 구분 성능 비교(Moesin, a Cytoskeletal-Associated Protein, Outperforms Candidate Biomarkers in Identifying Asthma Exacerbation)'라는 제목으로 세계적 권위의 국제학술지 '알레르기(Allergy, IF: 11.3)'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com