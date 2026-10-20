에이피알 메디큐브, 美 코스트코 400개 매장 입점…북미 유통망 확대

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에이피알의 뷰티 브랜드 메디큐브가 미국 대형 유통 채널 코스트코에 입점하며 북미 오프라인 시장 공략에 속도를 내고 있다.

에이피알은 이달 미국 코스트코 약 400개 매장에 메디큐브가 공식 입점했다고 19일 밝혔다. 국내 코스트코 전 지점에도 입점을 완료했으며, 향후 미국 전 지점으로 판매망을 확대할 계획이다. 캐나다와 유럽 코스트코 진출도 추진한다.

이번 입점에서는 대표 제품인 '제로모공패드'를 코스트코 전용 기획 제품으로 선보였다. 제로모공패드는 지난해 2월부터 미국 아마존 토너·화장수 카테고리에서 1위를 유지하고 있다. 에이피알은 향후 PDRN 라인까지 코스트코 판매 제품군을 확대할 예정이다.

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에이피알은 미국 주요 유통 채널을 중심으로 오프라인 판매망을 빠르게 넓히고 있다. 지난해 8월 울타 뷰티 약 1400개 매장을 시작으로 올해 4월 타겟 1500개 이상, 6월 월마트 약 3000개 매장에 입점했다. 연내에는 미국 드럭스토어 체인 CVS 파마시 약 3000개 매장에도 입점할 예정이다.

북미 매출도 성장세를 이어가고 있다. 올해 상반기 북미 매출은 6479억원으로 전년 동기 대비 260% 이상 증가했다. 2021년과 비교하면 약 5년 만에 매출 규모가 30배가량 확대됐다.

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에이피알 관계자는 "대형 리테일러와 지역별 유통 채널을 균형 있게 확대하며 미국 시장에서 소비자 접근성과 현지 유통 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com