심상철, 대상경주 통산 20승 신기록 도전…제24회 쿠리하라배 27일 개막

2025년 쿠리하라배 특별경정 결승전 경주 장면, 사진제공=국민체육진흥공단

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경정 최강자들이 총출동하는 제24회 쿠리하라배 특별경정이 오는 27일부터 29일까지 사흘간 미사경정장에서 열린다. 이번 대회 최대 관심사는 심상철(7기·A1)의 대상경주 통산 20승 달성 여부다. 현재 역대 최다 우승 공동 1위에 올라 있는 심상철이 정상에 오르면 한국 경정의 새로운 기록을 쓰게 된다.

2003년 시작된 쿠리하라배는 한국 경정의 기틀을 다진 쿠리하라 코이치로의 공로를 기리기 위해 마련된 대회다. 쿠리하라는 한국 경정 초창기 선수들에게 모터와 프로펠러 정비, 조종술 등을 전수하며 기술 발전에 기여했다.

올해 대회에는 2회차부터 42회차까지 평균 득점 상위 12명이 출전한다. 27일 온라인 스타트 경주를 통해 모터와의 호흡을 점검하고, 28일 예선을 거쳐 29일 최종 6명이 결승에서 우승을 다툰다.

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한국 경정 기틀을 세운 쿠리하라 코이치로. 사진제공=국민체육진흥공단

심상철(7기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

가장 강력한 우승 후보는 심상철이다. 지난 9월 서울올림픽 개최 38주년 기념 대상경정에서 우승하며 절정의 기량을 과시했다. 쿠리하라배에서도 2017년과 2023년 정상에 올랐고, 2024년에는 준우승을 차지했다. 풍부한 대회 경험과 안정적인 경기 운영 능력을 갖춘 만큼 이번에도 우승 가능성이 높게 평가된다.

심상철은 현재 김종민(2기·B2)과 나란히 대상경주 통산 19승으로 역대 최다 우승 공동 1위를 기록하고 있다. 이번 대회에서 우승하면 통산 20승으로 단독 선두에 올라서게 된다. 다만 정상급 선수들이 대거 출전하는 만큼 예선부터 치열한 경쟁을 통과해야 한다.

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심상철의 독주를 막을 경쟁자들의 전력도 만만치 않다. 올해 첫 대상경주인 스피드온배를 제패한 박원규(14기·A1)는 지난 9월 대상경정에서도 준우승을 차지하며 상승세를 이어가고 있다. 큰 경기에서 강한 모습을 보여온 만큼 심상철의 신기록 달성을 저지할 유력한 후보로 꼽힌다.

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박원규(14기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

김완석(10기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

지난해 쿠리하라배 우승자인 김완석(10기·A1)은 대회 2연패를 노린다. 2011년 이 대회에서 생애 첫 대상경주 우승을 차지했던 김효년(2기·A1)도 다시 한번 정상에 도전한다. 김민준(13기·A1)은 2022년 우승과 2024년 3위에 오른 경험을 앞세워 상위권 진입을 노린다.

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김도휘(13기·A1)와 김응선(11기·A1)도 변수다. 대상경주에서 경쟁력을 키워온 김도휘는 첫 우승을 향한 도약을 노리고, 큰 경기 경험이 풍부한 김응선은 오랜만의 타이틀 획득에 도전한다. 여자 선수 이주영(3기·A1)을 비롯해 어선규(4기·A1), 서휘(11기·A1), 이동준(8기·A1)도 출전한다. 마지막 출전권을 확보한 김민길(8기·A2)은 이변을 노리는 복병이다.

경정 대상경주는 선수들의 기량뿐 아니라 모터 성능과 스타트 타이밍, 수면 상황 등 다양한 변수가 승부에 영향을 미친다. 특히 이번 대회는 상위권 선수들의 전력이 팽팽해 예선부터 치열한 접전이 예상된다.

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심상철이 통산 20번째 대상경주 우승으로 역대 최다 우승 단독 1위에 오를지, 김완석과 박원규 등 경쟁자들이 정상에 설지 경정 팬들의 관심이 집중되고 있다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com