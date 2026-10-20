에이피알, 메디큐브 스킨부스터 중남미 진출…칠레 시작으로 해외 공급 확대

에이피알 메디큐브 스킨부스터 '에이지알'과 '에이지알 플러스 G'. 사진제공=에이피알

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에이피알이 뷰티 브랜드 메디큐브의 스킨부스터를 중남미 시장에 공급하며 글로벌 사업 확대에 나섰다.

에이피알은 최근 중남미 지역을 중심으로 메디큐브 스킨부스터의 해외 공급을 시작했다고 15일 밝혔다. 오는 20일 칠레 산티아고에서 현지 클리닉 관계자와 의료진, 인플루언서 등 약 300명을 초청해 사전 출시 행사를 개최한다. 칠레 공식 출시는 11월로 예정돼 있다.

이번에 공급하는 제품은 '에이지알(AGE-R)'과 '에이지알 플러스 G(AGE-R PLUS G)' 등 2종이다. 두 제품 모두 연어 DNA에서 유래한 PN(폴리뉴클레오타이드) 소재를 기반으로 개발됐다. 에이지알은 피부에 도포하는 점착성 투명 창상피복재이며, 에이지알 플러스 G는 피하에 직접 주입하는 조직 수복용 생체 재료다.

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에이피알은 스킨부스터 사업 확대를 위해 경기도 평택에 PN 소재 전문 생산 시설인 에이피알팩토리 제3캠퍼스를 구축하고 지난 7월 본격적인 생산에 들어갔다. 에이지알과 에이지알 플러스 G는 식품의약품안전처로부터 각각 2등급 의료기기 관련 인증과 수출용 4등급 의료기기 허가를 획득했다.

에이피알은 칠레를 시작으로 중남미 인근 국가에 공급망을 확대하고 일본과 중동 시장 진출도 추진할 계획이다. 국내에서는 제품 개발과 인허가 절차를 진행하고 있다.

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에이피알 관계자는 "칠레를 중남미 프리미엄 시장 진출을 위한 전략적 거점으로 삼고, 생산 역량과 인허가 기반을 강화해 글로벌 사업 영역을 단계적으로 넓혀 나갈 계획"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com