폭도에 둘러싸인 속옷 차림 노부부…"모두가 속았다"

사진출처=

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스에서 벌어진 시위와 폭동 과정에서 노부부가 옷을 빼앗긴 채 시위대에 둘러싸인 사진이 충격을 주는 가운데, 해당 사진이 인공지능(AI)으로 생성된 이미지로 드러났다.

TF1 등 프랑스 매체들에 따르면, 최근 온라인에서 속옷 차림의 노부부가 검은 옷을 입은 여러 남성에게 둘러싸인 사진이 확산돼 공분을 샀다. 일부 이용자는 이들이 프랑스 파리에서 벌어진 시위 도중 약탈 피해를 당한 80대 부부라고 주장했다.

하지만 사진을 자세히 살펴보면 부자연스러운 부분이 여럿 발견된다. 두 노인의 다리가 비슷해 보이고, 여성의 손가락 일부가 사라져 있다. 배경에 있는 인물들의 얼굴이 서로 합쳐진 듯한 모습도 나타난다. 일부 인물은 몸의 아랫부분이 제대로 표현되지 않았다.

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이미지 분석 결과도 사진의 진위를 의심하게 했다. 구글의 AI 콘텐츠 식별 기술인 '신스아이디(SynthID)' 탐지 도구에서 AI 생성 또는 수정 흔적이 확인됐으며, 오픈AI의 이미지 검증 도구에서도 유사한 결과가 나왔다.

신스아이디는 AI로 생성한 콘텐츠에 눈에 보이지 않는 디지털 워터마크를 삽입해 출처를 확인할 수 있도록 하는 기술이다.

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온라인에는 서로 다른 버전의 사진이 유통됐다. 처음 공유된 이미지에서는 구글의 제미나이가 사용된 것으로 추정됐고, 이후 더 선명하게 보이는 다른 버전에서는 오픈AI의 기술을 이용한 흔적이 확인됐다. 두 이미지 모두 실제 사건을 촬영한 사진인 것처럼 유통됐지만, AI 생성·수정 가능성을 뒷받침하는 정황이 드러난 것이다.

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처음엔 프랑스 현지 매체들도 해당 사진을 보도하며 시위의 심각성을 전했지만 이후 AI 사진이라고 전하고 있다.

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경찰도 해당 사진을 공유하며 사건을 엄중하게 보았으며 일부 네티즌들도 실제 장면이라고 믿고 시위대에 대한 비난을 쏟아냈다.

이번 사례는 실제 사회적 혼란과 확인되지 않은 주장이 결합할 때 AI 이미지가 허위 정보의 확산에 이용될 수 있음을 보여준다.

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한편 프랑스 전역에서는 열악한 교육 여건에 항의하는 고등학생 시위가 공공부문 투자 부족과 높은 물가에 항의하는 시위로 확산했고 지난 주말 대규모 시위가 벌어졌다. 시위가 격화하면서 공공시설에 불을 지르고 상점을 약탈하는 폭력 사태로 번졌다.

이에 프랑스 정부는 각 지역별 통금 금지령을 발표하고 있다.

파리 경찰은 레퓌블리크 광장 일대와 상업지구인 레알 일대에 19일(현지시각) 밤 11시부터 20일 새벽 6시까지 통행금지령을 내렸다. 경찰은 릴과 두에, 와티니, 드냉 등 북부 4개 도시에서는 오후 8시부터 20일 새벽 6시까지 부분 통행금지가 시행됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com