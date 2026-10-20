'올리브영 SOL통장 연결하고, SOL트래블로 떠나자!' 이벤트 11월 30일까지 진행

◇'올리브영 SOL통장 연결하고, SOL 트래블로 떠나자!' 이벤트. 이미지 제공=신한은행

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신한은행 올리브영 SOL통장과 SOL트래블·트립 계열 체크카드를 연계한 '올리브영 SOL통장 연결하고, SOL트래블로 떠나자!' 이벤트가 오는 11월 30일까지 진행된다.

이벤트 기간 중 응모하고 올리브영 SOL통장을 신규 개설한 뒤 대상 체크카드의 결제계좌로 등록하면 추첨을 통해 2000명에게 올리브영 기프티콘 5000원권을 제공하며, 대상 카드로 국내에서 건당 5000원 이상 결제하면 같은 금액의 기프티콘을 받을 수 있는 추가 추첨 기회도 주어진다.

슈퍼SOL에서 SOL트래블 외화예금으로 원화 10만원 이상을 환전해 입금한 고객에게는 추첨을 통해 대한항공 상품권 50만원권(5명)과 신세계 상품권 5만원권(95명)을 제공하며, 2026년 해당 외화예금 첫 거래 고객은 당첨 확률이 2배로 높아진다.

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계좌 신규 개설과 국내 결제, 환전 이벤트는 조건을 충족하면 중복 참여와 중복 당첨이 가능하다.

한편 2024년 2월 출시된 SOL트래블 체크카드는 마스터카드에 이어 비자와 JCB로 브랜드를 확대했으며, 누적 발급량 360만장과 누적 환전액 35억달러를 넘어섰다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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