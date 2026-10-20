"영화에서나 있는 일인 줄"…의료진 퇴근해 주사 맞던 여성, 병원에 갇혀

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 응급 클리닉에서 천식 치료를 받던 여성이 의료진이 퇴근하면서 홀로 남겨진 채 건물 안에 갇히는 일이 발생했다.

여성은 진료소를 빠져나오려다 경보장치가 작동하자 경찰에 신고해 도움을 요청했다.

인디펜던트 등 외신들에 따르면 미국 뉴햄프셔주 킨에 사는 티아 챈들러는 최근 천식 발작 증상으로 인근에 있는 의원급 응급 클리닉 '컨비니언트MD(ConvenientMD)'를 찾았다.

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그녀는 이날 오후 7시 45분쯤 직원에게 스테로이드 주사를 맞았다. 주사를 놓은 직원은 잠시 후 돌아오겠다고 말한 뒤 진료실을 나갔지만, 이후 돌아오지 않았다. 그사이 클리닉은 문을 닫았다.

이상한 낌새를 느낀 챈들러는 진료실 밖으로 나와 직원들을 찾았다. 처음에는 청소 인력이라도 남아 있을 것으로 생각해 접수대와 사무실 주변을 살폈지만, 의료진은 물론 다른 직원도 찾을 수 없었다.

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그녀는 당시 상황에 대해 직원들이 모두 퇴근한 사실을 깨닫고 당황했다고 설명했다. 이후 그녀는 남편에게 문자메시지를 보내 자신이 진료소에 갇힌 것 같다며 경찰에 연락해 달라고 요청했다.

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건물 밖으로 나가려던 과정에서 경보장치까지 작동했다. 결국 챈들러는 경찰에 직접 신고해 도움을 요청했다.

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챈들러는 현지 언론 인터뷰에서 자신이 진료소에 갇혀 있다는 사실을 믿기 어려웠으며, 영화나 드라마에서나 일어날 법한 일이 실제로 벌어졌다고 주장했다.

클리닉 운영사인 컨비니언트MD는 성명을 통해 이번 사건에 대해 사과했다. 회사 측은 "환자가 진료소에 남겨진 일은 결코 일어나서는 안 되는 일"이라며 "클리닉 관리자가 환자에게 직접 사과했으며, 같은 일이 재발하지 않도록 필요한 조치를 취했다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com