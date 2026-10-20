"암 치료 후 무작정 체중 감량보다 근육량 회복·체지방 감소 필요"

[스포츠조선 장종호 기자] 암 치료 중에는 과도한 체중·근육 감소를 막고, 치료 후에는 근육량을 회복하면서 체지방을 줄이는 맞춤형 관리가 필수적이라는 의료진의 조언이 나왔다.

한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 지난 8일 본관 3동 4층 미카엘홀에서 암 환자와 보호자 등 70여 명이 참석한 가운데 '암 환자 통합건강관리 심포지엄'을 개최했다.

이번 심포지엄은 비만이 주요 위험 요인으로 작용하는 자궁내막암 등 부인암과 대장암·유방암을 중심으로, 비만이 암 발생과 치료 이후 건강에 미치는 영향과 체계적인 관리 방법을 안내하기 위해 마련됐다.

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한림대강남성심병원 암센터는 암 진료과와 가정의학과 다학제 진료에 영양·운동 상담을 연계한 '암 환자 통합건강관리 프로그램'을 운영하고 있다. 유방암·대장암·부인암 등으로 주치의에게 진료받는 환자를 가정의학과로 연계해, 암의 치료 경과와 재발 여부를 살피면서 비만과 대사질환 등 전반적인 건강 상태를 환자 맞춤형으로 관리한다.

가정의학과에서는 환자의 암종과 치료 단계, 체지방과 근육량, 영양 상태와 신체 기능 등을 종합적으로 평가해 필요한 상담과 치료를 제공한다. 체지방을 줄이면서 근육을 보존하고 늘리는 것을 핵심 목표로 환자별 상태에 맞는 영양·운동 관리를 지원한다.

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이날 박성택 진료부원장(산부인과 교수)은 '암 환자 통합건강관리 프로그램 소개'를 통해 암 치료 이후까지 이어지는 지속적인 건강관리의 필요성을 강조했다. 또한 신속한 진단과 치료를 위한 '암 환자 패스트트랙', 전담 코디네이터의 진료 동행, 치료 단계별 정보를 제공하는 '나의 건강여권', 장기 생존 환자의 사후관리를 지원하는 '성심 리본 클럽' 등 병원의 암 환자 지원체계를 소개했다.

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◇부인암·대장암·유방암과 비만의 연관성

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산부인과 정수영 교수는 '조용히 자라는 위험, 비만과 부인암'을 주제로 자궁내막암을 중심으로 강연했다.

지방 조직의 호르몬 변화와 인슐린 저항성, 만성 염증 등이 암 발생 위험을 높이는 과정에 관여할 수 있다고 설명하고, 치료 중에는 충분한 영양 섭취와 근육 유지가 중요하다고 강조했다.

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외과 김광용 교수는 '비만과 대장암의 위험한 고리'를 통해 복부 내장지방 증가에 따른 대사 변화가 대장암 발생 위험과 연결되는 과정을 설명했다. 특히 수술 직후나 항암 치료 중 체중이 감소하는 환자에게는 일률적인 감량을 권해서는 안 되며, 환자 상태에 맞춰 식사와 신체활동을 조절해야 한다고 밝혔다.

외과 안수경 교수는 '비만과 유방암, 체중 증가에 따른 재발 위험도'를 주제로 비만과 유방암 예후에 관한 연구 결과를 소개했다. 치료 과정에서 활동량 감소와 약물, 조기 폐경 등으로 체중이 늘 수 있어 치료 이후에도 적정 체중과 대사건강을 지속적으로 관리해야 하며, 저체중 역시 주의해야 한다고 강조했다.

◇치료 단계별로 달라지는 체중 관리…핵심은 근육 보존

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가정의학과 최민규 교수는 '암 환자가 살을 빼면 일어나는 일들'을 통해 암 환자 체중 관리의 핵심 과제로 근육 보존과 회복을 꼽았다.

체성분 분석으로 체지방과 근육량 변화를 확인하고 근력과 신체 기능도 함께 살펴야 한다며, 영양 섭취와 유산소·근력 운동을 병행하고 필요한 경우 약물치료 등을 고려하는 맞춤형 관리 방법을 소개했다.

외과 민관홍 교수는 '비만대사수술, 누구에게 필요한가'를 주제로 비만을 개인의 의지 문제가 아닌 치료가 필요한 질환으로 인식해야 한다고 강조했다. 비만대사수술의 적용 대상과 위소매절제술·위우회술의 특징을 설명하고, 치료 목표에는 체중 감량뿐 아니라 당뇨병 등 동반 질환 개선과 삶의 질 향상이 포함되며 수술 이후에도 지속적인 영양·건강관리가 필요하다고 밝혔다.

강의 시작 전과 쉬는 시간에는 간호부가 혈압·혈당·체성분 측정을, 가정의학과 최민규·박효진 교수가 일대일 건강상담을 진행했다.

60세 여성 참가자는 "유방암으로 안수경 교수님께 전절제수술을 받은 뒤 7년간 건강을 유지하고 있는데, 치료 후 살이 찌면 안 된다고 해서 체중을 관리하는 게 가장 어려웠다"며 "이번 심포지엄에서 비만뿐 아니라 혈압과 혈당 등 여러 건강지표를 함께 살펴볼 수 있었고, 앞으로 어떤 부분을 중점적으로 관리해야 하는지 알게 돼 도움이 됐다"고 말했다.

박성택 진료부원장은 "암 치료가 끝난 뒤에도 환자들이 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지속적으로 관리하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 여러 진료과가 긴밀히 협력해 암 환자 한 분 한 분이 치료 이후에도 건강한 일상을 이어갈 수 있도록 함께하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com