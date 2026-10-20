프랜차이즈 창업·운영 한눈에…2026 하반기 IFS 박람회, 코엑스서 22일 개막

프랜차이즈 창업 브랜드와 매장 운영 솔루션을 한자리에서 비교할 수 있는 박람회가 서울에서 열린다. 예비 창업자뿐 아니라 업종 전환을 고민하는 자영업자와 가맹사업 확장을 추진하는 기업도 참여할 수 있다.

한국프랜차이즈산업협회는 10월 22일부터 10월 24일까지 사흘간 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 '2026 하반기 제61회 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회'를 개최한다고 밝혔다. 국내 200여개 기업이 참여해 530개 부스를 운영한다.

2026 하반기 제61회 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회는 한국프랜차이즈산업협회가 주최하고 코엑스와 RX Korea가 공동 주관한다. 산업통상부와 농림축산식품부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회, 식품의약품안전처, 지식재산처 등이 후원한다.

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한국프랜차이즈산업협회에 따르면 창업 박람회는 브랜드를 소개하는 창업전과 매장 운영에 필요한 제품·서비스를 선보이는 산업전으로 나뉜다. 창업전에서는 외식업을 비롯해 도소매·서비스 분야의 가맹사업 모델을 살펴볼 수 있다. 산업전에서는 결제와 발주, 물류, 매장 관리에 필요한 설비와 정보기술(IT) 솔루션, 식자재 관련 제품 등을 소개한다.

프랜차이즈 업계의 운영 효율화를 겨냥한 솔루션도 선보인다. 프랜차이즈 전사적자원관리(ERP) 전문기업 리드플래닛은 가맹계약과 점포 운영, 슈퍼바이저(SV) 업무 등을 통합 관리하는 시스템을 소개한다. 전자계약부터 가맹점 관리까지 가맹본부의 업무를 연계하는 솔루션으로, 현장 상담도 진행할 예정이다. 푸드테크 솔루션 기업 토더(낭만상회) 등도 참가한다. 리드플래닛 관계자는 "프랜차이즈 사업을 준비하고 있거나 본사 운영 시스템을 새롭게 구축하려는 사업자라면 박람회에서 리드플래닛의 솔루션을 직접 확인할 수 있다"며 "프랜차이즈 전용 ERP 도입 상담부터 가맹본부 운영 컨설팅, 전자계약과 SV 시스템 등을 현장에서 살펴볼 수 있다"고 말했다.

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2026 하반기 제61회 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회에서는 소규모 창업 수요를 겨냥한 '1인 창업 특별관'과 신규 브랜드를 소개하는 '라이징스타관'도 운영된다. 참가자들은 창업 비용과 운영 방식, 업종별 사업 모델 등을 비교하고 사업 여건에 맞는 창업 아이템을 살펴볼 수 있다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com