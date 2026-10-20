지뢰밭 고립 부상 군인, 폭격 드론에 매달려 18㎞ 탈출…전쟁 역사상 최초 사례

사진출처=키이우인디펜던트

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[스포츠조선 장종호 기자] 우크라이나군이 지상 구조대의 접근이 어려운 최전선에서 부상병을 대형 무인기(드론)에 매달아 후송하는 작전을 수행했다.

지뢰가 매설된 지형과 러시아군 드론의 위협 때문에 지상 이동이 사실상 불가능해지자 폭격용으로 개발된 대형 드론을 구조 수단으로 활용한 것이다.

키이우인디펜던트 등 우크라이나 매체들에 따르면, 우크라이나 제92독립돌격여단과 제30독립기계화여단 등은 부상을 입은 보병을 대형 드론으로 안전한 지역까지 이송했다. 이번 작전에는 우크라이나 방산업체 구르주프 디펜스(Gurzuf Defence)도 참여했다.

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우크라이나 군은 작전 날짜나 전선 구역을 공개하지 않았다.

부상병은 제30독립기계화여단 소속으로, 전선의 한 진지에서 임무를 수행하던 중 다쳤다. 러시아군 드론이 주변을 감시하고 지형 곳곳에 지뢰가 매설돼 있어 구조 인력이나 지상 무인장비가 접근하기 어려웠다. 구조를 시도할 경우 추가 인명 피해가 발생할 가능성도 컸다.

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군은 대안으로 대형 헥사콥터 드론을 투입했다. 헥사콥터는 로터 6개를 이용해 비행하는 멀티콥터다. 이번 작전에 사용된 기체는 구르주프 디펜스가 제작한 '헤비 샷 아이우닥-6(Heavy Shot Ayudag-6)'로, 최대 25㎞까지 90㎏을 운반할 수 있는 것으로 전해진다.

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사전 시험을 거친 군과 제조업체는 현장에 투입해 먼저 부상병에게 연결 장비를 전달한 뒤, 구조용 장비를 갖춘 드론을 투입했다. 부상병은 동료들의 무선 안내에 따라 스스로 몸을 고정했고, 드론은 그를 태운 채 안전한 지점으로 이동했다.

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다른 드론들은 주변에서 경계와 지원 임무를 수행했다. 부상병은 18㎞ 떨어진 기지에 안착하고 나서야 안도의 숨을 쉬었다.

우크라이나군은 이번 작전을 전쟁사에서 전례를 찾기 어려운 새로운 부상병 후송 사례로 소개했다.

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해당 부상병은 이후 추가 후송을 거쳐 치료와 재활을 받고 있는 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com