쌍계사에서 즐기는 2박 3일 산사캠프 …명상·캠핑 결합한 체류형 관광 경험 제공

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경남 하동 쌍계사가 사찰문화와 캠핑, 명상을 결합한 체류형 축제 '산사캠프'를 진행한다고 20일 밝혔다. 산사캠프는 숙박과 식사, 체험 프로그램을 묶어 참가자가 2박 3일간 산사에 머물도록 한 게 특징이다. 전통 사찰을 활용한 체험형 관광 콘텐츠에 가깝다.

쌍계사의 산사캠프는 11월 6일부터 11월 8일까지 '제1회 산사캠프(with 하동 쌍계사)'를 개최한다. 참가비에는 프로그램 이용료와 사찰음식 다섯 끼, 웰컴키트가 포함된다. 캠핑 장비가 없는 참가자는 텐트를 빌릴 수 있으며, 한옥 템플스테이 시설도 사전 신청을 통해 이용할 수 있다. 주차장 역시 사전 예약제로 운영한다.

산사캠프는 쌍계사의 차 문화와 지리산 자연환경을 체험 콘텐츠로 활용하는 데 초점을 맞췄다. 참가자들은 하동 야생차를 마시며 명상하는 '108선다 차명상'과 차 우리기 체험, 하동야생차박물관 다례 인성체험 등에 참여할 수 있다. 쌍계사가 우리나라 차 문화의 역사와 관련이 깊다는 점을 프로그램에 반영했다.

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◇쌍계사 가을 전경. 사진제공=산사캠프사무국.

명상과 산행을 결합한 프로그램도 운영한다. 선명상과 싱잉볼 명상, 선무도, 요가를 비롯해 스님과 함께 불일폭포를 왕복 약 2시간 동안 걷는 트레킹을 마련했다. 인공지능(AI)으로 참가자의 마음 상태를 분석해 맞춤형 명상 방법을 제안하는 '마음처방전'도 선보인다. 스님과 대화를 나누며 일상 속 고민을 돌아보는 프로그램도 이용할 수 있다. 사찰의 일상을 경험하는 콘텐츠로는 예불과 타종 참여, 사찰음식 맛보기 등이 있으며 문화유산해설사와 함께 쌍계사의 역사와 문화유산을 살펴보는 탐방 등이 포함된다.

공연과 지역 상품 판매를 결합한 부대 행사도 열린다. 재즈 가수 웅산과 신인 아이돌 그룹 DIVA-X가 공연하며, 산사장터에서는 농산물과 가공품, 불교용품 등을 판매한다. 반려견 동반 참가자를 위한 별도 캠핑 구역도 운영한다.

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산사캠프는 사전 예약을 중심으로 진행된다. 참가자는 산사캠프 홈페이지에서 프로그램을 예약할 수 있으며, 현장에서는 QR 팔찌로 입장과 프로그램 참여를 확인한다. 안전을 위해 행사장 내 라이터와 버너 등 화기 사용 물품은 반입·사용이 제한되며, 식사는 사찰 공양과 푸드트럭을 통해 제공된다. 산사캠프는 하동 쌍계사를 시작으로 '산사캠프 with ○○사'라는 이름을 달고 전국 사찰로 이어질 예정이다.

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산사캠프사무국은 "고민을 비우고, 꿈을 채우는 기회가 되길 기원한다"며 "가을빛이 가장 고운 계절, 지리산 쌍계사에서 잠시 속세의 소음을 내려놓고 온전한 쉼을 누려 보길 바란다"고 전했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com