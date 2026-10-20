유부녀 남편 피하려다 참변?…속옷 남성 3층 매달렸다 추락

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코에서 한 남성이 아파트 3층 창문 바깥에 매달려 있다가 바닥으로 추락하는 장면이 영상에 포착됐다. 유부녀와 함께 있다가 여성의 남편이 갑자기 들이닥치자 창문으로 탈출하려 했다는 주장이 나왔다.

더 선 등 외신들에 따르면 12일(현지시각) 멕시코 유명 휴양지 칸쿤에서 상의를 벗은 남성이 아파트 창틀에 매달려 있다가 콘크리트 바닥으로 떨어지는 사고가 발생했다.

목격자들이 촬영한 영상에는 남성이 건물 3층 외벽 창틀에 매달린 채 두 손으로 간신히 버티는 모습이 담겼다. 남성은 한동안 손을 놓지 않으려 애썼지만 결국 힘을 잃고 아래로 떨어졌다.

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현지 언론과 목격자들의 설명에 따르면 당시 남성은 한 유부녀와 아파트 안에 있다가 여성의 남편이 갑자기 나타나자 뒤쪽 창문으로 빠져나가려 했던 것으로 전해졌다.

그러나 창문 밖으로 몸을 피하는 과정에서 발을 제대로 딛지 못했고, 창틀에 매달려 버티다가 결국 추락했다는 것이다.

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신고를 받고 출동한 구급대원들은 남성을 응급처치한 뒤 칸쿤 종합병원으로 이송했다. 다만 부상 정도와 현재 상태에 관한 내용은 알려지지 않았다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com