'유한양행 100년사' 발간…통사·연구개발사·기념 화보집으로 구성

◇'유한양행 100년사'. 사진제공=유한양행

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유한양행이 창립 100주년을 맞아 창업 이후의 역사와 연구개발 성과, 미래 비전을 담은 '유한양행 100년사'를 발간했다.

유한 100년사는 통사·연구개발사·기념 화보집 등 3권으로 구성됐다. 통사는 총 10장에 걸쳐 주요 사건 100개를 중심으로 국민필수 의약품 보급, 기업공개, 전문경영인 체제 정착, 윤리경영 등 유한양행의 주요 발자취를 기록했다.

연구개발사는 총 3개 장으로 구성해 의약품 개발 과정과 연구개발 성과를 담았다. 특히 비소세포폐암 치료제 레이저티닙(국내 제품명 렉라자, 해외 제품명 라즈클루즈)의 글로벌 진출과 차세대 면역항암제·대사질환 파이프라인, 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 등을 조명했다.

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기념 화보집에는 대국민 사료 수집 캠페인과 창립기념 행사, 윌로우하우스 개관식, 웹툰·다큐멘터리 제작, 기념제품 출시 등 창립 100주년 기념사업을 사진과 함께 수록했다.

유한양행은 유한 100년사를 국내 주요 국공립 도서관과 대학 도서관 등에 배포할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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