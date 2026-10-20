강동경희대한방병원 서병관 교수, '의료감염 예방·관리' 질병청장 표창 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교한방병원 침구과 서병관 교수가 지난 16일 '2026년 의료관련감염 예방·관리' 관련 질병관리청장 표창을 수상했다.

질병관리청은 매년 의료관련감염 예방과 관리에 기여한 개인과 단체를 선정해 표창하고 있다. 올해는 개인 26명과 단체 13곳 등 총 39명과 단체가 수상했다. 서병관 교수는 한의 의료기관의 감염관리 체계를 구축하고 진료현장에 적용하는 데 기여한 공로를 인정받아 표창을 수상했다.

먼저 '한방 의료기관 감염관리 표준 매뉴얼 개발' 연구에 참여해 국내외 감염예방관리 지침을 검토하고, 한의 의료기관의 진료환경에 맞는 근거 기반 감염예방관리 권고안을 마련했다. 특히 침·전침·약침·매선침·부항 등 한의 의료기관에서 시행하는 침습적 시술의 감염 위험요인을 검토하고, 시술별 감염예방관리 기준을 구체화했다. 또한 한방 의료기관 감염관리 실태 시범조사의 기획과 현장 방문조사에 직접 참여해 개발된 기준의 실효성과 현장 수용성을 높였다.

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또한 '한의약 감염병 대응방안 마련 연구'와 '한의약 감염병 대응 플랫폼 고도화 방안 연구'에도 참여했다. 이를 통해 국가 감염병 상황에서 진료 정보를 축적하고, 임상 의사결정을 지원하는 플랫폼을 개발·고도화했다. 또한 진료 현장과 정책에 활용할 수 있는 임상 매뉴얼을 개발하고, 관련 연구 성과를 한의사 보수교육과 한의과대학 교육에 적용해 현장으로 확산하는 데 기여했다. 마지막으로 의료기관평가인증기준 조정위원으로 활동하며 의료기관 감염관리 기준의 합리적 개선에도 힘써왔다.

서병관 교수는 "표준화된 감염관리 지침이 부족했던 한의 의료현장에 실제로 쓸 수 있는 기준을 만들고자 많은 분들과 함께 노력한 결과라 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 환자가 안심하고 한의 진료를 받을 수 있도록 감염관리 수준 향상에 힘쓰겠다"고 소감을 밝혔다.

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한편, 서병관 교수는 경희대 한의과대학 교수이자 강동경희대한방병원 교육수련부장으로 재직 중이다. 대한한의학회 보험이사, 대한침구의학회 부회장, 한의과대학·한의학전문대학원협회 상임이사로 활동하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com