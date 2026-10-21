수능 한 달도 안 남았다…수험생 컨디션 관리, '이것'부터 챙겨야

◇대학수학능력시험이 눈앞으로 다가온 가운데 수험생들의 막바지 학습 전략만큼이나 건강 관리도 중요해지고 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 2027학년도 대학수학능력시험이 한 달도 채 남지 않으면서 수험생과 학부모들의 긴장감도 높아지고 있다.

올해 수능은 오는 11월 19일 시행된다. 수능 당일까지 실력을 제대로 발휘하려면 학습량을 무리하게 늘리기보다 수면과 식사, 감염 예방, 스트레스 관리에 신경 쓰는 게 더 중요하다.

◇목·어깨·허리 뻣뻣하다면…5분 스트레칭

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고개를 앞으로 숙인 채 책이나 모니터를 바라보면 목과 어깨 주변 근육에 부담이 쌓인다. 허리를 구부정하게 유지하는 자세도 허리 통증을 유발할 수 있다. 여기에 스트레스와 피로까지 더해지면 머리를 띠로 조이는 듯한 긴장성 두통으로 이어지기도 한다.

이럴 때는 공부하는 중간에 짧게라도 몸을 움직이는 것이 좋다. 한 시간가량 공부한 뒤 5분 정도 자리에서 일어나 가볍게 스트레칭하거나 걸으면 근육의 긴장을 푸는 데 도움이 된다.

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목 스트레칭은 의자에 앉거나 선 상태에서 허리를 곧게 편 뒤 시작한다. 어깨에 힘을 빼고 고개를 오른쪽으로 천천히 기울여 왼쪽 목 옆이 당기는 느낌이 들면 10~15초간 유지한다. 반대쪽도 같은 방법으로 실시한다. 이어 고개를 좌우로 천천히 돌려 목 주변 근육을 부드럽게 풀어준다. 손으로 머리를 강하게 당기거나 목을 갑자기 돌려 소리를 내는 행동은 피해야 한다.

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어깨 스트레칭은 양쪽 어깨를 귀 쪽으로 천천히 끌어올렸다가 힘을 빼면서 내리는 동작으로 시작한다. 이를 5~10회 반복한 뒤 양쪽 어깨를 앞뒤로 천천히 돌린다.

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허리는 의자에 앉은 상태에서 양발을 바닥에 붙이고 허리를 곧게 편 뒤 골반을 천천히 앞뒤로 움직이며 주변 근육의 긴장을 푼다. 가능하다면 자리에서 일어나 양손을 허리에 가볍게 대고 상체를 무리하지 않는 범위에서 좌우로 천천히 돌린다. 허리를 갑자기 비틀거나 통증을 참으며 깊게 숙이는 동작은 삼가야 한다.

◇밤샘·에너지음료 피하고 수면 리듬 유지해야

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수험생이 가장 먼저 경계해야 할 것은 수면 부족이다. 청소년에게는 하루 8시간 정도 수면이 권장되지만, 입시를 앞둔 수험생은 공부 때문에 충분히 잠을 자지 못하는 경우가 많다.

수능을 앞두고 밤샘 공부를 반복하거나 갑자기 수면 시간을 줄이는 것은 피하는 편이 좋다. 취침 시간과 기상 시간을 일정하게 유지하고, 수능 당일 기상 시간에 맞춰 생활 리듬을 조절해야 한다.

커피와 에너지음료를 과도하게 마시는 습관도 주의해야 한다. 카페인은 일시적으로 졸음을 줄일 수 있지만, 섭취량이 많거나 늦은 시간에 마시면 잠드는 시간을 늦추고 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있다. 특히 시험을 앞두고 각성 효과를 기대하며 에너지음료를 한꺼번에 마시는 행동은 피해야 한다.

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잠들기 전 스마트폰 사용을 줄이고 조명을 어둡게 하는 등 수면 환경을 정돈하는 것도 숙면에 도움이 된다.

◇시험 직전 새로운 약·건기식 복용은 신중하게

시험을 앞두고 긴장과 불안을 줄이거나 피로를 해소하기 위해 약물이나 건강기능식품을 찾는 경우가 있다. 하지만 평소 복용하지 않던 약을 시험 직전에 처음 복용하면 예상치 못한 부작용으로 오히려 시험에 지장을 받을 수 있다.

환절기 감기로 약을 복용할 때도 성분을 확인해야 한다. 일부 항히스타민제는 졸음을 유발할 수 있다. 따라서 약을 처방받거나 구입할 때는 수능을 앞두고 있다는 사실을 의료진이나 약사에게 알리고, 졸음 등 부작용 가능성을 확인하는 것이 좋다.

생리 주기를 조절하기 위해 피임약 복용을 고려하는 수험생도 사전에 의료진과 상담해야 한다. 개인에 따라 메스꺼움, 두통, 부정출혈 등의 이상 반응이 나타날 수 있으므로 시험 직전에 임의로 복용을 시작하는 것은 피하는 편이 안전하다. 평소 복용하던 처방약도 임의로 중단하거나 복용량을 바꾸지 않아야 한다.

◇독감·코로나19 예방하고 식사는 규칙적으로

독감과 코로나19 등 호흡기 감염병도 수험생이 경계해야 할 위험 요인이다.

외출 후와 식사 전에는 비누를 사용해 손을 깨끗이 씻고, 사람이 많거나 환기가 어려운 실내에서는 마스크를 착용하는 것이 좋다. 실내는 주기적으로 환기하고 물을 충분히 마시며 규칙적으로 식사해야 한다.

독감 예방접종을 받지 않았다면 접종 여부와 시기를 의료진과 상의하는 것이 좋다. 다만 예방접종을 받더라도 면역이 형성되기까지 시간이 걸리는 만큼 손 씻기와 환기 등 기본적인 예방 수칙도 함께 지켜야 한다.

발열과 심한 기침, 근육통 등이 나타나면 단순한 감기로 여기기보다 의료기관을 찾아 진료를 받고 원인을 확인하는 것이 좋다.

식사는 가능한 한 일정한 시간에 하고 평소 먹던 음식을 적당량 섭취하는 것이 바람직하다. 시험 직전에 갑자기 식단을 바꾸거나 건강에 좋다는 이유로 평소 먹지 않던 음식을 먹는 것은 피하는 편이 낫다.

인천힘찬종합병원 신경과 박정훈 센터장은 "수험생들이 입시에 대한 불안과 고민으로 심리적 긴장을 느끼기 쉽다"며 "시험 당일까지 컨디션을 유지하고 심리적 안정감을 확보하는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com