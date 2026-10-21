볼보자동차코리아, 전기차 판매 비중 61% 돌파…프리미엄 EV 시장 공략 가속

◇볼보자동차 차세대 순수 전기 플래그십 EX90, ES90. 사진제공=볼보자동차코리아

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볼보자동차코리아가 순수 전기차 라인업 확대와 가격 경쟁력을 앞세워 국내 프리미엄 전기차 시장 공략에 속도를 내고 있다. 소형 전기 SUV EX30의 판매 호조에 이어 대형 전기 SUV EX90과 전기 세단 ES90의 본격적인 출고로 전동화 전환에 박차를 가하고 있다.

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 볼보자동차코리아의 지난 9월 판매량은 1414대로 전월 대비 84% 증가했다. 이 가운데 순수 전기차는 867대로 전체 판매량의 61.3%를 차지했다. 모델별로는 EX30이 419대, EX30 크로스컨트리(EX30CC)가 133대 판매됐다. EX90과 ES90도 각각 273대, 42대의 판매 실적을 기록했다.

올해 1~9월 누적 순수 전기차 판매량은 2983대로 전체의 28%를 차지했다. 전년 동기 대비 152% 증가한 수치다. 전기차 전용 브랜드를 제외한 수입차 브랜드 가운데 BMW에 이어 두 번째로 많은 판매량이다.

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◇볼보자동차 EX30. 사진제공=볼보자동차코리아

판매 확대를 이끈 주력 모델은 EX30이다. 볼보는 올해 초 EX30의 국내 판매가격을 트림별로 최대 761만원 인하하며 가격 경쟁력을 강화했다. EX30은 친환경차 세제 혜택 적용 후 3991만원부터, 사륜구동 시스템을 적용한 EX30CC는 4812만원에 판매된다. EX30은 올해 9월까지 누적 1833대, EX30CC는 756대가 판매됐다.

볼보는 이달부터 차세대 순수 전기 플래그십 모델인 EX90과 ES90의 본격적인 출고에 나선다. 두 모델은 전기차 전용 플랫폼 SPA2를 기반으로 개발됐으며, 차세대 지능형 플랫폼 '휴긴코어(HuginCore)'와 800V 전기 시스템 등 첨단 기술을 탑재했다.

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EX90은 6인승 또는 7인승 구조를 선택할 수 있는 대형 전기 SUV다. 판매가격은 트윈모터 플러스 기준 1억620만원으로 기존 XC90 T8보다 1000만원 낮다. 전기 세단 ES90은 세단의 디자인과 패스트백의 실용성을 결합한 모델로, 7294만원부터 9541만원까지 총 5개 트림으로 운영된다.

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특히 ES90은 계약 대수가 4000대에 육박하며 시장의 관심을 받고 있다. 볼보자동차코리아는 EX30과 EX30CC에 EX90과 ES90을 더해 전기차 라인업을 강화하고 국내 프리미엄 전기차 시장에서 경쟁력을 확대할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com