48년 쿠쿠, 자존심 구겼다…신생 앳홈과 디자인 분쟁서 패소

디자인 유사성 논란으로 법적 분쟁을 벌인 앳홈의 음식물처리기 '미닉스 더 플렌더'(왼쪽)와 쿠쿠전자의 '에코웨일'. 대법원은 지난 7일 쿠쿠전자의 상고를 기각하고, 에코웨일 관련 등록디자인이 앳홈의 선행 디자인과 유사해 무효라는 판결을 확정했다. 사진제공=앳홈, 쿠쿠

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생활가전 시장에서 48년간 입지를 다져온 쿠쿠가 후발 업체 앳홈과 벌인 디자인 분쟁에서 자존심을 구겼다. 대법원이 쿠쿠의 상고를 기각하면서 음식물처리기 '에코웨일'의 등록디자인은 앳홈의 '미닉스 더 플렌더' 선행 디자인과 유사하다는 이유로 등록 무효가 확정됐다.

업계에 따르면 대법원은 지난 7일 쿠쿠전자가 '에코웨일' 관련 등록디자인 무효 판결에 불복해 제기한 상고를 심리불속행으로 기각했다. 이에 따라 앳홈의 선행 디자인과 유사하다고 판단한 특허법원 판결이 확정됐으며, 쿠쿠전자가 2025년 등록한 에코웨일 관련 디자인의 등록도 효력을 잃었다.

1978년 출발한 쿠쿠는 전기밥솥을 기반으로 성장해 정수기와 공기청정기, 음식물처리기 등으로 사업 영역을 확대했다. 국내 전기밥솥 시장에서 차지하는 점유율은 약 70%에 이른다. 이에 비해 앳홈은 '미닉스 더 플렌더'를 통해 음식물처리기 시장에서 입지를 넓혀온 후발 업체다.

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이번 분쟁의 쟁점은 두 회사가 등록한 음식물처리기의 외관이었다. 앳홈의 제조 자회사 앳홈플랜테크가 2023년 '미닉스 더 플렌더' 디자인을 등록한 데 이어 쿠쿠전자는 2025년 '에코웨일' 관련 디자인을 등록했다. 앳홈이 제기한 무효심판 청구는 특허심판원에서 기각됐지만 특허법원에서 결과가 뒤집혔다. 두 디자인의 외관과 비례감, 실루엣 등이 유사한 심미감을 준다는 판단이었다.

쿠쿠 역시 앳홈의 등록디자인을 무효로 해달라는 별도의 심판을 청구했으나 특허심판원은 이를 기각했다. 등록디자인의 유효성을 둘러싼 판단과 별개로 실제 판매 제품이 디자인권을 침해했는지를 다투는 소송도 계속되고 있다.

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앳홈은 쿠쿠전자를 상대로 디자인권 침해금지 및 손해배상을 청구하는 민사소송을 진행 중이다. 앳홈 측 소송대리인인 특허법인 인벤싱크 강승우 변리사는 쿠쿠전자의 등록디자인 무효 확정으로 민사소송에서도 침해가 인정될 가능성이 높아졌다는 견해를 밝혔다. 앳홈 관계자는 "이번 판결은 브랜드 자산을 보호하기 위해 이어온 대응의 성과라는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

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이런 가운데 쿠쿠의 음식물처리기 제품 디자인에도 변화가 나타났다. 지난해 선보인 에코웨일 6세대 모델은 곡선형 외관을 강조했지만, 올해 3월 출시한 '에코웨일 큐브'에는 각진 사각형 디자인을 적용했다.

쿠쿠전자의 사각형 모양 음식물 처리기 '에코웨일 큐브'. 쿠쿠 측은 제품 디자인 변경이 앳홈과의 법적 분쟁과 무관하며, 소비자 수요를 반영한 것이라고 밝혔다. 사진제공=쿠쿠

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쿠쿠는 이 같은 제품 디자인 변화가 법적 분쟁과는 관계없다고 선을 그었다. 쿠쿠 관계자는 사각형 디자인에 대한 소비자 선호와 주방 수납공간과의 조화를 고려한 선택이라고 설명했다. 대법원 판결에 대해서는 "본 소송은 디자인권의 '등록 무효' 여부를 다툰 것으로, '디자인권 침해'를 인정한 판결이 아니다"라며 "자사의 디자인권이 취소된 것은 맞으나, 사용권이 훼손되지 않아 문제가 없다"고 밝혔다. 제품 판매에도 지장이 없다는 입장이다.

쿠쿠가 후발 업체인 앳홈과의 분쟁에서 등록디자인 무효 판결을 받았다는 점은 48년 업력을 지닌 생활가전 기업으로서 가볍지 않은 결과다. 다만 이번 판결은 등록디자인의 유효성에 관한 것으로, 실제 제품의 디자인권 침해 여부는 현재 진행 중인 민사소송에서 다뤄질 사안이다.

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한편 쿠쿠홈시스는 얼음정수기 시장에서 코웨이와도 디자인을 둘러싼 법적 공방을 벌이고 있다. 코웨이는 쿠쿠홈시스가 지난해 4월 선보인 '제로100 슬림 얼음정수기'가 자사 '아이콘 얼음정수기'의 디자인권을 침해했다며 판매금지 소송을 냈다. 상·하부 직육면체의 결합 구조와 모서리 길이, 전면 버튼 및 디스플레이의 배치가 유사하다는 이유로 부정경쟁방지법 위반도 주장했다.

디자인권 침해 여부를 놓고 법적 공방을 벌인 코웨이의 '아이콘 얼음정수기'(왼쪽)와 쿠쿠홈시스의 '제로100 슬림 얼음정수기'. 서울중앙지법은 지난 15일 코웨이의 판매금지 청구를 기각했다. 코웨이는 판결에 불복해 항소할 방침이다. 사진제공=코웨이, 쿠쿠

지난 15일 서울중앙지법은 코웨이의 판매금지 청구를 기각하며 쿠쿠홈시스의 손을 들어줬다. 그러나 코웨이는 1심 결과에 불복해 항소하겠다는 방침이다. 코웨이 관계자는 "실제 소비자 관점에서 두 제품 간 디자인적 오인 및 혼동이 발생하고 있음에도 이를 충분히 고려하지 않은 판단에 아쉬움이 있다"며 "항소심을 통해 사실관계를 명확히 바로잡을 수 있도록 적극 대응할 예정"이라고 밝혔다. 코웨이는 지난달 쿠쿠홈시스 제품이 자사의 핵심 기술과 관련한 등록특허권도 침해했다고 주장하며 별도의 특허권 침해금지 소송을 제기했다.

업계에서는 쿠쿠가 기술 혁신과 제품 경쟁력 강화에 집중해야 할 시점에 경쟁사 및 후발 업체와의 디자인 유사성 논란과 법적 공방에 잇따라 휘말리고 있다는 점에 아쉬움을 나타내고 있다. 남은 소송에서 쿠쿠가 승소하더라도 계속되는 법적 분쟁이 선도 브랜드로서의 이미지와 소비자 신뢰에 긍정적으로 작용하기는 어려울 것이라는 시각이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com