[SC 헬스칼럼] 스마일수술 안과 선택 세 가지 기준 '난시·경험·1㎜'

스마일라식, 스마일프로가 시력교정수술의 대세로 자리 잡으면서 이를 시행하는 안과도 늘고 있다. 비슷한 방식을 도입해 '스마일수술'이라는 이름을 붙이는 곳도 적지 않다. 근시 환자로서는 선택의 폭이 넓어졌지만, 어느 안과를 골라야 할지 판단하기는 오히려 더 어려워졌다.

스마일수술은 라식, 라섹보다 수술 후 안구건조증과 빛 번짐이 적고 각막확장증 같은 후유증 가능성도 낮다. 이런 이유로 시력교정술 가운데 안전성이 높은 수술로 평가받는다. 하지만 대중화된 수술이라도 결과의 완성도는 병원마다 다를 수 있다. 수술 전 안과를 고를 때 몇 가지 기준을 꼼꼼히 따져봐야 하는 이유다.

첫 번째 기준은 고도난시까지 해결할 수 있는 경험과 전문성이다. 여러 자료에 따르면 근시 환자 10명 중 8~9명은 난시를 함께 가지고 있다. 가벼운 난시는 스마일수술에 큰 문제가 없지만, 난시가 심할수록 각막을 깎는 양이 늘어 제약이 따른다. 각막 보존력이 뛰어난 스마일도 난시가 5디옵터 이상이면 수술이 어려울 수 있다. 이때는 레이저 없이 난시를 먼저 줄이는 방법이 있다. 난시 추적 항법장치인 '칼리스토아이'를 활용해 난시를 먼저 교정하면 스마일수술이 가능한 조건이 만들어진다. 이러한 단계적 접근에는 경험과 전문성이 필요하며, 환자는 렌즈삽입술(ICL)까지 폭넓게 선택할 수 있다.

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둘째는 의료진의 경험과 수술 대응력이다. 스마일의 완성도는 라식, 라섹 같은 굴절수술뿐 아니라 난시교정술, 각막이식 등 폭넓은 각막수술 경험에서 나온다. 수술 중에는 예상치 못한 상황이 생길 수 있다. 검사 단계에서 각막혼탁이나 주름, 각막 사마귀로 불리는 각막구타타처럼 일반적이지 않은 각막 상태가 발견되기도 한다. 이런 경우에도 각막에 대한 깊은 이해와 높은 임상 역량을 갖춘 의료진이라면 정확히 판단하고 안전하게 수술을 진행할 수 있다.

마지막은 차별화된 특화 기술이다. 스마일라식과 스마일프로는 독일에서 처음 개발됐다. 본원 의료진은 이를 바탕으로 1㎜ 최소절개, 스윙 테크닉, 센트레이션 기법 등을 독자 개발하며 기술을 꾸준히 발전시켜 왔다. 그 가운데 각막 손상을 최소화하는 1㎜ 극최소절개 스마일은 대표적인 특화 기술이다. 절개가 작을수록 각막 신경 손상이 줄어 빛 번짐과 안구건조증이 적고 회복도 빠르다. 일반적인 스마일은 2~4㎜ 절개창으로 교정된 각막 실질 조직(렌티큘)을 꺼낸다. 극최소절개 스마일은 1~1.9㎜의 미세한 절개만으로 같은 과정을 마칠 수 있어 환자에게 여러모로 유리하다.

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스마일라식이나 스마일프로를 위해 안과를 고를 때는 정밀한 검사, 의료진의 전문성, 특화 기술, 안전한 수술 시스템을 하나하나 살펴보길 권한다. 유행을 좇거나 시간에 쫓기기보다 차분하게 알아보고 결정하는 것이 좋다. 그렇게 고른 병원이 수술 후에도 오래 편안한 눈을 지키는 출발점이 된다.

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도움말=온누리스마일안과 김지선 원장