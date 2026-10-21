"군사시설 출입 암호까지 찍혔다"…중국산 차량에 군 훈련장 영상 저장

노르웨이군 훈련에 사용된 중국산 자동차 브랜드의 내부 모습. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 노르웨이군이 군사훈련에 사용한 중국산 차량에서 군인들의 이동 경로와 군사시설 출입 암호 등 민감한 정보가 담긴 영상이 발견됐다고 밝혔다. 해당 정보가 외부로 전송됐는지는 확인되지 않았지만, 차량에 장착된 카메라와 통신 시스템이 국가 안보에 새로운 위협이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

AFP통신과 노르웨이 경제지 다겐스 뉘링슬리브 등에 따르면 노르웨이군은 지난 9월 14일(현지시각)부터 18일까지 수도 오슬로 공항 일대에서 진행한 경비훈련 도중 차량 내부 시스템에 저장된 영상을 발견했다.

당시 대기 중이던 군인들이 차량의 디스플레이를 조작하다가 카메라로 촬영된 영상을 확인한 것이다. 영상에는 차량에 타고 내리는 군 관계자들의 모습과 차량 이동 경로가 담겼다. 군사시설의 출입문이나 정문을 열 때 입력하는 보안 암호까지 기록된 것으로 전해졌다.

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문제가 된 차량 중 최소 2대는 중국 자동차 제조사 A의 브랜드로 알려졌다. 차량은 중국 회사가 간접적으로 소유한 렌터카 업체 허츠 노르웨이를 통해 군에 제공됐다.

노르웨이군 관계자는 군인들이 차량 센서로 촬영돼 시스템에 저장된 영상을 발견한 사실을 확인했다면서 다만 해당 영상이 중국이나 다른 제3자에게 공유됐는지는 밝혀지지 않았다고 강조했다. 다만 외부로 전송됐을 가능성도 있는 것으로 추정했다.

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문제는 영상이 저장됐다는 사실만으로 외부 유출이나 의도적인 정보 수집을 단정할 수 없다는 점이다. 차량이 촬영한 정보가 제조사 서버로 전송됐는지, 외부에서 원격으로 접근할 수 있었는지 등은 별도로 확인해야 한다.

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노르웨이군은 차량 제조국과 관계없이 카메라와 센서가 장착된 차량의 특정 시설 출입을 제한하는 등 장소별 위험도에 맞춰 대응하는 방안을 검토하고 있다.

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허츠 노르웨이 측은 노르웨이와 유럽의 관련 규정을 준수하고 있다고 밝혔다. 회사 측은 AFP통신에 고객 정보가 보호되고 있으며, 명확한 법적 근거 없이 렌터카 이용자의 개인정보를 자동차 제조사나 회사 소유주, 제3자와 공유하지 않는다고 설명했다. 다만 이번 영상이 외부로 전송됐는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

노르웨이에서 커넥티드카의 보안 문제가 제기된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 오슬로와 주변 지역의 대중교통 운영사 루테르가 중국 버스 제조사의 전기버스를 시험한 결과, 무선 소프트웨어 업데이트 시스템을 통해 이론적으로 외부에서 차량 시스템을 제어할 가능성이 확인됐다. 이로 인해 유사시 주민 대피 등에 투입될 수 있는 대중교통 차량이 원격 공격의 표적이 될 수 있다는 우려가 나왔다.

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루테르는 이후 소프트웨어 업데이트를 관리하기 위해 외부에서 들어오는 신호를 감시하고, 신호 수신을 지연할 수 있는 장치를 도입했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com