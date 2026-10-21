연간 9만 건 받는 무릎 인공관절수술 오래 쓰려면?

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[스포츠조선 장종호 기자] 초고령사회 진입과 함께 고령 인구가 꾸준히 늘면서 국내 무릎 인공관절수술 건수가 연간 9만 건에 육박하고 있다. 국민건강보험공단의 2025년 주요수술 통계연보에 따르면, 2025년 무릎 인공관절수술(슬관절 치환술)은 8만 9618건으로 2020년(7만 2382건) 대비 약 24% 증가했다. 무릎 인공관절수술은 말기 퇴행성관절염 환자의 극심한 통증과 보행 장애를 해결하는 효과적인 치료법이지만, 삽입 후 인공관절이 평생 유지되는 것은 아니다. 수술 후 기능 회복과 인공관절의 수명을 지키기 위해서는 감염, 낙상, 이완, 파손 등 다양한 위험 요인에 대한 철저한 사후 관리가 필수적이다.

◇근력 강화와 적정 체중 유지가 핵심

인천힘찬종합병원 정형외과 민승기 과장은 "인공관절수술 후 통증이 줄고 걷기가 편해지면 치료가 끝났다고 생각하기 쉽지만, 인공관절이 닳아 흔들리거나 염증 등의 감염이 발생할 수 있다"며 "회복한 기능을 오래 유지하려면 관절에 과도한 부담을 주는 활동을 피하고, 감염과 낙상처럼 재수술로 이어질 수 있는 위험 요인을 사전에 관리해야 한다"고 조언했다.

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인공관절을 오래 사용하려면 무릎을 지지하는 근력을 단련해야 한다.

오랜 관절염으로 활동량이 줄었던 환자는 허벅지 근육이 약해져 있는 경우가 많다. 이때 무릎 관절을 지탱하는 허벅지 앞쪽 근육인 대퇴사두근과 엉덩이 주변 근육을 강화하면 안정적인 보행과 일상생활에 큰 도움이 된다. 반대로 인공관절을 아끼려고 움직임을 지나치게 줄이면 근력과 균형 감각이 떨어져 오히려 낙상 사고로 이어질 수 있다.

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수술 초기에는 의료진과 재활치료사의 안내에 따라 무릎 굽힘·펴기 운동, 허벅지 힘주기, 보행 연습 등을 단계적으로 진행한다. 회복 상태에 따라 평지 걷기, 실내 자전거, 수영 등 무릎 충격이 적은 운동을 추천한다. 단, 점프나 반복적인 달리기, 갑작스러운 방향 전환, 무거운 중량 운동은 인공관절의 마모와 고정 상태에 악영향을 줄 수 있으므로 피해야 한다.

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일상생활 습관도 점검해야 한다. 쪼그려 앉기, 양반다리, 무릎 꿇기 등 무릎을 깊게 구부리는 좌식 생활 습관은 관절에 큰 부담을 준다. 바닥보다는 의자, 침대, 식탁을 이용하는 좌식 환경으로 개선하는 것이 바람직하다.

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더불어 적정 체중 유지도 중요하다. 체중이 과도하게 늘면 걸을 때 무릎에 가해지는 하중이 커져 인공관절의 마모를 앞당긴다. 수술 후 활동량이 줄었다면 식사량과 음주 습관 등을 점검해 체중 증량을 막아야 한다.

◇낙상·골절·감염 예방과 정기 검진 필수

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인공관절을 지지하는 바탕은 환자 본인의 뼈이므로 골다공증 관리 역시 소홀히 할 수 없다. 뼈가 약한 고령 환자가 넘어지면 인공관절 주변의 넓적다리뼈나 정강이뼈가 부러져 뼈를 고정하는 수술이나 인공관절 재교체 수술이 필요해질 수 있다. 따라서 골다공증 위험이 있다면 정기적인 골 건강 평가와 치료를 병행해야 한다.

낙상 예방을 위해 집 안 환경을 정비하는 것도 필요하다. 바닥의 전선이나 미끄러운 매트를 정리하고, 욕실에는 미끄림 방지 매트와 안전 손잡이를 설치한다. 야간 화장실 이동 동선에는 조명을 켜두고, 신발은 발에 잘 맞으며 밑창이 미끄럽지 않은 것을 착용한다. 회복 단계에 따라 필요시 지팡이나 보행기를 사용하는 것이 안전하다.

감염 예방도 핵심 요소다. 인공관절 감염은 수술 직후뿐만 아니라 수년이 지난 후에도 발생할 수 있다. 신체 다른 부위의 세균이 혈관을 타고 인공관절 주변으로 이동할 수 있기 때문이다. 감염이 발생하면 조직 제거나 삽입물 교체 등 까다로운 치료가 요구된다. 피부 상처가 붉게 붓거나 열감·통증·고름이 생기면 즉시 진료를 받아야 하며, 치과 치료 등 침습적 시술을 받을 때도 인공관절수술 이력을 의료진에게 알려야 한다.

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민승기 과장은 "자동차에 정기적인 점검이 필요하듯, 인공관절 역시 별다른 통증이 없더라도 정기 검진을 통해 인공관절의 위치, 고정 상태, 주변 뼈의 변화를 살펴야 한다"며 "특히 무릎에 갑작스러운 통증·부기·열감이 나타나거나 관절이 휘청거리고 걸음걸이가 달라진다면 지체 없이 병원을 찾아야 한다"라고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com