"전시 중인 벤츠 전기차 갑자기 후진 충돌"…어린이 조작에 의문

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스 파리 모터쇼에서 전시 중이던 신형 메르세데스-벤츠 전기차가 갑자기 후진해 구조물과 충돌하는 사고가 발생했다.

해당 차량은 한 어린이가 조작해 움직인 것으로 알려졌지만, 전시 차량은 일반적으로 주행할 수 없도록 설정되기에 작동한 상황에 의문이 제기되고 있다.

오토플러스 등 해외 자동차 전문 매체들에 따르면 지난 17일(현지시각) 프랑스에서 열린 '2026 파리 모터쇼' 메르세데스-벤츠 전시장에서 어린이가 전기 다목적차량(MPV) VLE를 작동시켜 벽에 충돌하는 사고가 발생했다.

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사고 당시 어린이 두 명이 차량에 타고 있었으며, 이 가운데 한 명이 운전석에 앉아 차량의 조작 장치를 작동한 것으로 보인다. 차량은 갑자기 후진하기 시작했고, 전시장에 설치된 전시 부스의 벽면을 들이받았지만 다친 사람은 없는 것으로 확인됐다.

현장 관계자들은 예상치 못한 상황에 당황한 모습을 보였다.

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전시 차량은 관람객들이 실내에 들어가 좌석에 앉거나 화면과 각종 편의 장치를 체험할 수 있도록 하는 경우가 많다. 실제 주행은 불가능하도록 설정하는 것이 일반적이다. 이번 사고는 어린이가 어떻게 차량을 작동하고 후진 기어까지 선택할 수 있었는지에 관심이 쏠리는 이유다.

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메르세데스-벤츠 프랑스 법인은 차량이 작동한 경위를 파악하기 위해 내부 조사에 착수했다. 회사 측 대변인은 "현재로서는 확실하게 밝혀진 것이 없으며, 내부 조사를 계속하고 있다"고 밝혔다.

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회사 측은 차량이 경미한 손상을 입어 수리를 위해 전시장에서 철수했다고 설명했다.

사고가 발생한 전기차 VLE는 메르세데스-벤츠가 선보인 전기 다목적차량이다.

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독일과 유럽에서는 약 7만 8000~8만 4000유로(약 1억 2000만~1억 3000만원)에 출시될 것으로 예측되며 승차 인원은 5인승부터 최대 8인승까지 다양한 모델로 이뤄져 있다. 1회 충전 주행 가능 거리는 약 700㎞로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com