"사랑해서 꼭 안았는데…" 아내 갈비뼈 5개 골절 '황당'

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 아내에게 애정을 표현하려고 힘껏 끌어안았다가 갈비뼈 5개가 부러지고 1개에 금이 가는 일이 중국에서 발생했다.

남편은 단순한 포옹으로 이런 부상이 생길 줄 몰랐다며 미안함을 나타냈다.

광밍망 등 중국 매체들에 따르면 지난 19일 장쑤성에 사는 남성은 애정의 표현으로 아내를 세게 끌어안았다.

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그런데 곧바로 아내는 극심한 통증을 호소하며 주저앉았다. 검사 결과, 아내는 갈비뼈 5개가 골절되고 1개에 금이 간 것으로 확인됐다.

남편은 애정을 더 강하게 표현하고 싶어 아내를 꼭 끌어안았을 뿐이라며 "한 번 안았다고 뼈가 부러질 줄은 정말 몰랐다. 너무 미안하다. 일부러 그런 것은 아니다"라고 말했다.

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의료진은 팔로 상대방의 몸통을 감싸 강하게 조이면서 들어 올리는 동작이 흉곽(심장과 폐 같은 중요한 장기를 둘러싸 보호하는 가슴 부위의 뼈와 근육 구조)에 강한 압력을 가할 수 있다고 설명했다. 특히 갑작스럽게 힘이 가해지면 갈비뼈에 집중적인 압박이 생겨 골절로 이어질 수 있다고 경고했다.

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이와 비슷한 사고는 지난 4월에도 발생했다. 중국에서 한 커플이 온라인에서 유행한 영상을 따라 하다가 남성이 여자친구를 뒤에서 갑자기 끌어안아 들어 올린 뒤 빙글빙글 돌렸다. 당시 여성은 큰 이상을 느끼지 못했지만 시간이 지나면서 왼쪽 가슴 부위의 통증이 심해졌다. 숨을 쉬거나 기침할 때도 통증이 심해져 병원을 찾았고, 검사 결과 왼쪽 다섯 번째 갈비뼈가 골절된 것으로 확인됐다.

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의료진은 특히 중장년층과 노년층, 골다공증 환자는 갑작스럽게 몸을 들어 올리거나 가슴을 강하게 조이는 동작을 피해야 한다고 강조했다. 상대방을 부축하거나 일으켜 세워야 할 때도 미리 의사를 확인하고 천천히 움직여야 한다. 가슴을 직접 압박하거나 몸통을 갑자기 비트는 동작은 삼가는 것이 좋다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com