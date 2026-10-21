독감·코로나19 동시 유행 속 대처법은?…초기 증상 비슷해 감염 구별 어려워

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[스포츠조선 장종호 기자] 독감(인플루엔자)과 코로나19가 동시에 유행하는 '트윈데믹(Twindemic)' 현상이 지속되고 있다. 두 호흡기 감염병은 초기 증상이 매우 유사해 임상 증상만으로는 구별하기가 쉽지 않다. 전문가들은 일상생활이 어려울 정도의 갑작스러운 고열이나 근육통 등 의심 증상이 나타나면 지체 없이 의료기관을 방문해 전문가용 신속항원검사를 받고, 발열 48시간 이내에 적절한 치료제를 투여받아야 한다고 당부한다.

◇독감·코로나19, 감기와 달리 38도 이상 고열·전신 증상 동반

이대서울병원 호흡기내과 김서우 교수는 "일반 감기는 다양한 바이러스에 의해 콧물, 기침, 미열과 같은 비교적 경미한 증상이 나타나지만, 독감과 코로나19는 특정 바이러스에 의한 감염으로 일반 감기와 달리 38도 이상의 고열과 심한 근육통 등 전신 증상을 동반한다"고 설명했다.

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질병관리청이 발표한 2026년 40주차(9월 27일~10월 3일) 감염병 표본감시 결과에 따르면, 의원급 의료기관의 외래환자 1천 명당 인플루엔자 의사환자 수는 23.6명으로 전주 대비 소폭 감소했으나 인플루엔자 바이러스 검출률은 28.0%로 증가했다. 아울러 코로나19의 경우 병원급 의료기관 입원환자 수가 283명으로 전주 대비 늘어난 것으로 나타났다.

두 감염병이 비슷한 시기에 동시 유행하는 배경에 대해 김서우 교수는 "코로나19 방역 조치 완화 이후 누적된 집단 면역 저하와 급격히 변하는 계절적 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보인다"며 "특히 올해는 독감 바이러스 중 H1N1 아형이 8월 말부터 확인되기 시작해 코로나19 재유행 시기와 겹쳤을 가능성이 있다"고 덧붙였다.

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김 교수는 "두 감염병 모두 백신 접종이 적극 권고된다"며 "면역력이 낮은 소아나 고령층에서는 치명적인 합병증이 발생할 수 있으므로 신속한 진단과 함께 효과가 증명된 치료제를 조기에 투여하는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

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◇급성기 증상 구분 한계…'발열 48시간 이내' 진료가 핵심

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그렇다면 독감과 코로나19의 증상 차이는 무엇일까. 두 질환 모두 고열과 기침, 인후통 등을 유발해 임상 증상만으로 판별하기는 어렵다.

다만 진행 양상에서 약간의 차이를 보인다. 독감은 전신 증상이 매우 급격하게 진행되는 경향이 있는 반면, 코로나19는 발열·인후통과 함께 미각이나 후각 상실이 동반되고 이후 호흡곤란이나 기침이 서서히 나타나기도 한다.

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하지만 급성기에는 개인 면역 상태에 따라 증상이 다르게 나타나므로 일반인이 느끼는 핵심 신호에 주의해야 한다. 일상생활이 어려울 정도의 갑작스러운 고열과 근육통, 또는 해열제를 복용해도 반응하지 않는 고열이 지속된다면 즉시 감염을 의심해야 한다.

김서우 교수는 "코로나19 자가진단키트는 위음성 위험이 있고, 독감은 자가진단키트가 대중화되지 않은 만큼 증상이 심하다면 즉시 의료기관을 찾아 전문가용 신속항원검사를 통해 정확한 진단을 받아야 한다"고 권유했다.

감염이 의심될 경우 타인과의 접촉을 최소화하고 마스크를 착용해야 한다. 특히 발열 후 48시간 이내에 의료기관을 방문하는 것이 핵심이다. 독감 항바이러스제는 증상 발현 48시간 이내에 투여해야 치료 효과가 극대화되며, 코로나19 치료제 역시 초기 투약이 중증 진행을 막는 데 결정적인 역할을 하기 때문이다.

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◇기본 방역수칙 준수와 백신 동시 접종 권장

감염병 예방을 위해서는 일상 속 방역수칙 준수가 기본이다. 외출 후나 식사 전에는 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻고, 사람이 밀집한 실내나 의료기관·대중교통 이용 시에는 마스크를 착용하는 것이 좋다. 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 '기침 예절'을 지키고, 하루 최소 3회 이상(회당 10분 이상) 실내 공기를 환기해야 한다.

김 교수는 "호흡기 감염병 예방의 가장 기본적이면서도 확실한 수칙은 올바른 손 씻기와 마스크 착용, 정기적인 환기"라며 "무엇보다 가장 효과적인 예방 방패는 백신 접종이다. 독감과 코로나19 백신은 동시 접종이 가능하며, 두 백신을 함께 접종하더라도 유효성과 안전성에는 차이가 없다는 점이 입증됐다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com