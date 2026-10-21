LG화학, LG AI연구원·美 플래그십 파이오니어링과 'LG AI 바이오 컨퍼런스' 개최

◇LG AI 바이오 컨퍼런스. 사진제공=LG화학

Advertisement

Advertisement

LG화학이 인공지능(AI)을 활용한 신약개발 혁신에 나선다.

LG화학은 지난 20일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 LG AI연구원, 미국 바이오 벤처캐피털 플래그십 파이오니어링과 함께 '2026 LG AI 바이오 컨퍼런스'를 개최했다. 이번 행사에는 국내외 AI 바이오 기업 관계자 140여 명이 참석해 AI 기반 신약개발의 미래와 산업 혁신 방향을 논의했다.

LG화학은 특히 정밀 항암 분야에서 AI를 활용해 바이오마커 기반 임상시험 환자 선별을 정교화하고, 치료 효과가 높을 환자를 찾아내 임상 성공 가능성을 높인다는 전략이다.

Advertisement

손지웅 LG화학 생명과학사업본부장은 개회사에서 AI가 신약개발의 핵심 엔진으로 진화하고 있다며, 우수한 약물을 발굴하는 것을 넘어 치료 효과가 높을 환자를 선별하는 것이 미래 경쟁력이라고 강조했다.

LG화학은 AI 신약개발의 핵심 과제로 개인맞춤형 mRNA 항암백신 개발도 추진하고 있으며, 환자별 암세포의 면역반응을 유도할 신항원(Neoantigen)을 예측하는 AI 모델을 구축·고도화하고 있다. 내년 전임상을 거쳐 2029년 본격적인 임상 개발 단계에 진입한다는 계획으로, AI를 활용해 환자별 최적의 치료 타깃을 발굴할 방침이다.

Advertisement

플래그십 파이오니어링의 안드레 안도니안 아시아·태평양 의장은 AI를 공통의 혁신 엔진으로 삼아 LG화학과 생명과학 분야 협력을 확대하고 있다며 모더나와 라일라 사이언스 등의 사례를 언급했다.

Advertisement

인실리코 메디슨의 주 왕 글로벌 사업개발 총괄은 생성형 AI로 발굴한 후보물질이 임상 단계에 진입한 사례를 소개했고, 라일라 사이언스의 라이언 렁 생명과학제품 총괄은 AI가 설계·합성·실험·학습을 반복하는 자율형 연구실 개념을 발표했다.

Advertisement

패널토의에서는 이노크라스의 이정석 대표가 암 전장 유전체 데이터를 활용한 환자군 선별 방안을, 포트레이의 나권중 최고의학책임자가 공간생물학 기반 AI 기술을 활용한 바이오마커 발굴 및 환자 선별 전략을 각각 소개했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com