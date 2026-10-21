김재헌 순천향대서울병원 교수, '세계 상위 2% 연구자' 2년 연속 선정

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교서울병원 비뇨의학과 김재헌 교수가 미국 스탠퍼드대학교(Stanford University)와 글로벌 학술출판·정보분석 기업 엘스비어(Elsevier)가 공동 발표한 '2026 세계 상위 2% 연구자(World's Top 2% Scientists)'에 2년 연속 선정됐다.

'세계 상위 2% 연구자'는 22개 학문 분야, 174개 세부 분야에서 5편 이상의 논문을 발표한 전 세계 연구자를 대상으로 한다. 엘스비어의 학술 데이터베이스 스코퍼스(Scopus)를 기반으로 논문 피인용 횟수, h-인덱스 등 6개 지표를 종합 분석해 분야별 상위 2% 연구자를 선정한다. 연구자의 학문적 영향력을 객관적으로 보여주는 대표적인 국제 지표로 꼽힌다.

김 교수는 전립선암, 방광암 등 비뇨기암과 배뇨 질환 분야에서 활발한 연구를 이어왔다. 최근 10년간 200편 이상의 논문을 주저자로 국제학술지에 발표했으며, 이 가운데 다수가 피인용지수(IF) 10 이상의 저명 학술지에 게재됐다. 이러한 업적을 인정받아 지난 2024년 10월에는 '김세철 학술상'을 받았다.

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최근에는 인공지능(AI)을 활용한 임상의사결정지원시스템(CDSS)과 디지털 헬스 연구에 힘을 쏟고 있다. 진료 데이터를 바탕으로 환자별 최적의 치료 방향을 제시하는 AI 모델과, 웨어러블 기기 등 디지털 기술을 활용한 질환 진단·관리 기술을 개발하고 있다. 아울러 세균 유래 엑소좀(세포밖소포체, extracellular vesicle)을 이용해 비뇨기암을 치료하는 차세대 치료제 개발 연구도 진행하고 있다.

김재헌 교수는 "2년 연속 선정은 함께 연구해 온 동료 연구자들과 병원의 지원 덕분"이라며 "앞으로도 AI와 디지털 헬스, 미생물 기반 치료 등 새로운 기술을 실제 진료 현장에 연결해 환자에게 도움이 되는 연구를 이어가겠다"고 말했다.

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한편 김 교수는 현재 대한비뇨의학회 총무이사를 맡고 있다. 비뇨의학재단 사무차장, 대한전립선학회 총무이사 등을 역임하며 학회 발전에도 기여해 왔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com