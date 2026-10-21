12층 창문 밖에 매달린 3살 '아찔'…이웃들이 의자 받쳐 극적 구조

사진출처=봉황망, 웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 아파트에서 세 살배기 여자아이가 12층 창문 밖으로 몸이 빠져나온 채 매달렸다가 이웃 주민들과 소방대원들의 신속한 대응으로 구조됐다. 구조 전 아이는 머리가 창살 사이에 끼인 채 추락할 뻔했지만, 아래층 주민들이 의자를 받쳐 몸을 지탱하면서 위기를 넘겼다.

봉황망 등 중국 매체들에 따르면 지난 17일 오전 푸젠성 장핑시의 한 아파트에서 3살 여아가 12층 집 창문에 설치된 금속 안전창살 사이에 머리가 끼인 채 건물 바깥으로 몸이 매달린 아찔한 모습이 목격됐다.

이를 발견한 주민들은 곧바로 구조에 나섰다. 아래층에 있던 남성 두 명은 창문 밖으로 몸을 내민 채 아이의 몸 아래에 플라스틱 의자를 받쳤다. 아이가 더 아래로 떨어지지 않도록 지탱하면서 소방대가 도착할 때까지 버티기 위해서였다.

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현장에 출동한 소방대원들은 금속 안전창살을 절단하는 등 구조 작업을 벌여 아이를 무사히 구출했다. 구조된 아이는 병원으로 옮겨져 검사를 받았으며, 다친 곳은 없는 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 사고 당시 아이의 어머니는 아이가 잠든 것으로 생각하고 장을 보기 위해 외출한 상태였다.

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전문가들은 이와 관련 "아이들은 호기심에 창문이나 안전창살 쪽으로 접근할 수 있고, 머리나 몸이 틈에 끼이면 스스로 빠져나오기 어렵다. 보호자가 잠시 자리를 비우더라도 어린이를 혼자 두지 않고, 창문 잠금장치와 안전시설을 점검하는 등 예방 조치를 해야 한다"고 당부했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com