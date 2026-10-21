에이피알, 뷰티 디바이스·화장품 병용 효과 입증…국제학술지 게재

메디큐브 PDRN 핑크 펩타이드 앰플과 에이지알 부스터 프로 미니 플러스. 사진제공=에이피알

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에이피알이 홈 뷰티 디바이스와 화장품을 함께 사용할 때 나타나는 피부 개선 효과를 분석한 연구 결과를 국제학술지에 게재했다. 화장품 단독 사용과 비교해 피부 투과도와 광채 개선 효과가 높게 나타나면서 관련 연구 성과를 확보했다.

에이피알은 기업부설연구소 글로벌피부과학연구원이 수행한 '일렉트로포레이션(EP) 기술 기반 홈 뷰티 디바이스와 화장품 병용이 피부 외관 및 상태에 미치는 영향' 연구가 국제학술지 '코스메틱스(Cosmetics)'에 이달 게재됐다고 21일 밝혔다. 코스메틱스는 국제 학술 출판사 MDPI가 발행하는 동료심사 학술지로, 관련 분야에서 Q1 등급에 해당한다.

이번 연구는 전기적 자극으로 피부를 통한 물질 전달을 돕는 EP 기술 기반 디바이스와 화장품의 병용 효과를 평가하기 위해 진행됐다. 연구에는 메디큐브의 'PDRN 핑크 펩타이드 앰플'과 홈 뷰티 디바이스 '부스터 프로 미니 플러스'가 사용됐다.

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연구진은 인공 피부조직을 활용한 비임상 시험과 건강한 성인을 대상으로 한 4주간의 인체적용시험을 진행했다. 얼굴 전체에 동일한 화장품을 바르고 왼쪽에만 디바이스를 적용해 피부 변화를 비교했다.

연구 결과 디바이스 병용 시험군의 피부 투과도가 화장품 단독 사용군보다 유의하게 높았다. 인체적용시험에서도 피부 윤기와 밝기 등 일부 지표에서 개선 효과가 확인됐다. 특히 4주 사용 후 피부 광채 개선율은 디바이스 병용 부위에서 16.4%, 화장품 단독 사용 부위에서 8.6%로 나타났다.

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에이피알은 이번 연구가 실제 소비자의 스킨케어 환경과 유사한 조건에서 진행됐다는 점에 의미를 두고 있다. 화장품 단독 사용을 비교 조건으로 설정해 디바이스 병용에 따른 추가적인 피부 변화를 객관적인 지표로 평가했다는 설명이다.

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에이피알은 앞으로도 글로벌피부과학연구원을 중심으로 화장품과 홈 뷰티 디바이스의 효능 및 안전성 연구를 확대하고, 비임상 평가부터 인체적용시험까지 연구 체계를 강화할 계획이다.

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에이피알 관계자는 "이번 연구는 뷰티 디바이스와 화장품 병용 효과를 다각적으로 분석하고 과학적 근거를 확보했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 연구개발을 통해 제품 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com