"어린이 비만, 가정 책임만으론 한계"…소아청소년과학회, 가당음료 부담금 도입 촉구

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 어린이와 청소년의 비만·대사질환을 예방하기 위해 가당음료 부담금 도입을 검토해야 한다는 주장이 나왔다. 과도한 당류 섭취를 줄이려면 개인과 가정의 노력만으로는 한계가 있는 만큼, 건강한 식품 선택을 유도하는 정책적 환경을 마련해야 한다는 취지다. 대한소아청소년과학회는 21일 발표한 성명서를 통해 어린이와 청소년의 건강 보호를 위해 가당음료 부담금 도입에 관한 사회적·정책적 논의를 본격화해야 한다고 촉구했다. 학회는 가당음료가 많은 양의 당을 쉽게 섭취하게 하는 대표적인 식품이며, 과도한 당류 섭취는 소아청소년 비만과 대사질환 위험을 높일 수 있다고 지적했다. 특히 진료 현장에서 비만과 대사 이상이 어린 연령부터 나타나는 현실을 고려하면 개인이나 가정의 선택에만 의존해서는 문제를 해결하기 어렵다고 강조했다.

학회에 따르면 가당음료 과세 또는 부담금 정책은 여러 국가에서 시행되고 있으며, 소비 감소와 제품의 당 함량 저감에 기여할 수 있다는 연구 결과도 축적되고 있다. 세계보건기구(WHO) 역시 과도한 당류 섭취를 줄이고 건강한 식품 환경을 조성하기 위한 정책적 노력을 권고하고 있다. 또한 학회는 가당음료 부담금의 목적이 세수 확보가 아니라 과도한 당류 섭취를 줄이고 어린이와 청소년이 건강한 식생활을 할 수 있는 환경을 만드는 데 있어야 한다고 밝혔다.

제도를 도입할 경우 부과 기준과 적용 범위는 국내 당류 섭취 실태와 건강 영향, 소비 행태 등을 종합적으로 고려해 합리적으로 설계해야 한다는 입장이다. 인공감미료를 사용한 이른바 '제로' 음료도 어린이와 청소년의 섭취 실태와 건강 영향, 가당음료를 대체하는 소비 양상 등을 지속적으로 살펴볼 필요가 있다고 덧붙였다.

Advertisement

부담금으로 조성한 재원은 어린이와 청소년의 건강 증진과 건강한 성장 환경 조성, 소아청소년 의료체계 강화 등 다음 세대의 건강을 위한 다양한 분야에 활용하는 것이 바람직하다고 제안했다.

가격 정책만으로는 충분하지 않은 만큼 어린이를 대상으로 한 식품 마케팅 관리, 학교와 지역사회의 건강한 식품 선택 환경 조성, 이해하기 쉬운 영양정보 제공 등 종합적인 정책도 함께 논의해야 한다고 강조했다.

Advertisement

학회는 어린이가 자신이 살아갈 식품 환경을 스스로 만들 수 없는 만큼, 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 하는 것은 사회 전체의 책임이라고 밝혔다. 이어 가당음료 부담금을 포함한 건강한 식품 환경 조성 정책이 충분한 과학적 근거와 사회적 논의를 바탕으로 마련될 수 있도록 정책 설계와 평가 과정에서 전문적인 자문과 협력을 이어가겠다고 덧붙였다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com