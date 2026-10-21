물에 빠진 개 구하려 '인간 사슬' 감동…"세상은 여전히 따뜻하다"

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국에서 운하에 빠진 개를 구하기 위해 사람들이 힘을 합치는 감동적인 장면이 공개돼 화제다.

데일리메일 등 현지 매체들에 따르면 영국 맨체스터 앤코츠에서 사는 한 주민은 산책 중 그의 반려견이 운하에 빠지는 사고를 겪었다.

물에 빠진 반려견은 운하의 둑을 오르려 했지만 미끄럽고 경사가 심해 스스로 기어 올라오기 어려웠다

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당황한 반려견은 벽을 발톱으로 긁으며 빠져나오려 했지만 소용없었다. 주인 역시 개가 물속으로 가라앉지 않도록 목줄을 붙잡고 버텼지만, 혼자 힘으로는 물 밖으로 끌어올릴 수 없었다.

이때 인근을 지나던 20세 대학생 2명이 달려왔고, 주변에 있던 행인들도 하나둘 합류했다. 특히 한 남성이 미끄러운 운하 벽 아래로 몸을 거꾸로 내리고, 주변 사람들이 그의 다리를 붙잡아 지탱하며 구조에 나섰다.

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자칫 사람까지 물에 빠질 수 있는 위험한 상황이었지만, 여러 사람이 협력한 덕분에 구조는 성공적으로 마무리됐다.

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이 사건은 온라인에서도 큰 관심을 모았다.

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네티즌들은 "정말 아름다운 결말이다", "반려견도 은혜를 갚을 듯", "세상에는 아직도 친절하고 배려심 많은 사람들이 있다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com