박성준 소장의 '운을 높이는 기술'부터 오승환 특강까지…신세계백화점 신세계 아카데미, 겨울학기 접수 스타트

◇신세계 아카데미 본점. 사진제공=신세계백화점

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신세계백화점 신세계 아카데미가 2026년 겨울학기를 맞아 명사 초청 강연과 연말 시즌 체험형 프로그램을 선보인다. 기존 회원은 10월 21일부터, 신규 회원은 10월 22일부터 접수 가능하다.

이번 겨울학기에는 역술가이자 풍수 컨설턴트인 박성준 소장이 본점·하남점·대구신세계에서 '운을 높이는 기술'을 주제로 사주 구조를 이해하고 타고난 기운을 긍정적으로 활용하는 방법을 소개한다.

방송인 마크 테토는 '마크 테토가 사랑한 한국의 미: 한옥에서 현대미술까지' 강연을 통해 한국 현대미술과 한옥의 아름다움과 가치를 전한다.

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세계 100대 디자이너로 선정된 양태오는 '공간과 취향 이야기'를 주제로 자신만의 디자인 철학과 공간의 가치를 소개한다.

어린이를 위한 강좌로는 과학 유튜브 채널 '과학쿠키'의 이효종 크리에이터가 영화 속 과학 원리를 쉽고 재미있게 설명하는 '과학 영화 이야기'를 마련했다.

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연말 시즌 프로그램인 '윈터 페스타'에서는 구겔호프·딸기케이크·이탈리안 홈파티 메뉴 쿠킹 클래스와 생화 리스·크리스마스 트리 제작 플라워 클래스를 진행한다. 어린이 고객을 위한 산타 매직쇼와 오너먼트 만들기 등도 마련했다.

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개점 10주년을 맞은 대구신세계에서는 전 삼성 라이온즈 선수 오승환의 '도전과 선택' 강연을 통해 최고 선수로 성장한 경험과 위기 극복 이야기를 들려준다. 이와 함께 중제스님의 '자연을 담은 제철 밥상'과 재테크 유튜브 채널 '재테크 읽어주는 파일럿'의 최영민이 진행하는 '2027 대구 부동산 대전망 & 배당투자' 등 미식·재테크 분야 특별 강좌도 선보인다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com