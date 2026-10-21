관광 부처 간 정책 조정 강화…대통령 주도 성과관리 체계 구축

정부가 대통령 주도로 관광정책을 조율하고 부처별 추진 성과를 점검하는 체계를 구축한다. 국가관광전략회의의 조정 기능을 강화하고 정책 평가 결과를 후속 계획에 반영해 실행력을 높이기 위한 일환에서다.

21일 문화체육관광부에 따르면 정부는 전날 국무회의에서 '국가관광전략회의의 구성 및 운영에 관한 규정' 전부개정령안을 의결했다. 개정안은 오는 29일부터 시행된다. 개편은 지난 4월 관광기본법 개정으로 국가관광전략회의 의장이 국무총리에서 대통령으로 격상된 데 따른 후속 조치 차원에서 이뤄졌다. 회의 운영 체계를 손질해 부처 간 이견을 조율하고 정책 추진 상황을 관리하는 기능을 강화하는 것을 골자로 한다.

우선 회의에 앞서 부처 간 안건을 조율하던 차관조정회의를 실무조정회의로 바꾸고, 대통령비서실 관광정책 담당 수석비서관이 의장을 맡는다. 회의 간사는 문체부 제2차관에서 문체부 장관으로 격상한다. 관광정책 주무 부처의 책임을 높여 회의에서 논의한 내용이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 하기 위한 취지에서다.

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회의에는 15개 부처 장관과 대통령비서실 관광정책 담당 수석비서관이 참여한다. 마이스(MICE) 산업과 관광 인력·일자리 정책을 연계하기 위해 산업통상부와 고용노동부 장관을 새로 포함했다.

정책 성과 관리 체계도 손질한다. 관광진흥계획의 추진 실적을 평가하고 그 결과를 후속 계획에 반영하는 내용이 국가관광전략회의의 심의·조정 범위에 명시됐다. 계획 수립에 그치지 않고 실행 결과까지 점검해 정책의 실효성을 높이겠다는 게 목표다.

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민간 전문가와 지방정부의 참여 기반은 새롭게 마련된다. 문체부 장관은 방한 관광과 지역관광, 관광기반, 관광산업 분야 전문가를 20명 이내로 위촉해 자문단을 구성한다. 지역관광진흥협의회에는 문체부 제2차관과 광역지방정부 부단체장들이 참여해 지역 현장의 의견을 전달한다.

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최휘영 문체부 장관은 "대통령이 이끄는 전략회의를 통해 범부처·민간·지방정부가 힘을 합치는 우리나라 맞춤형 관광 민관협력체가 마련됐다"며 "관광산업을 위한 강력한 정책 기반이 될 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com