"굶어 죽으면 예수 만난다" 400명 집단 아사…사이비 교주 살인죄 유죄

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 신도들에게 '굶어 죽으면 천국에 갈 수 있다'고 믿게 해 집단 아사로 내몬 케냐의 종교집단 지도자와 공범들이 살인죄 유죄 판결을 받았다.

사건 현장인 숲에서는 지금까지 400구가 넘는 시신이 발견돼 케냐 사회에 큰 충격을 주고 있다. 특히 희생자 가운데는 어린이 190명이 포함된 것으로 전해진다.

로이터통신과 케냐 현지 언론 등에 따르면 케냐 몸바사 고등법원은 지난 19일(이하 현지시각) 종교집단 지도자 폴 매켄지와 공범 28명 등 피고인 29명에게 살인죄 유죄를 선고했다. 이들은 어린이 190명과 성인 1명 등 모두 191명의 사망과 관련한 살인 혐의로 기소됐다. 선고 공판은 오는 11월 6일 열릴 예정이다.

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검찰에 따르면 매켄지는 케냐 동부 말린디 인근 샤카홀라 숲에서 '굿뉴스 인터내셔널 교회'를 이끌며 기독교 종말론을 내세웠다. 그는 세상의 종말이 오기 전에 굶어 죽으면 예수 그리스도를 만나 천국에 갈 수 있다는 취지의 교리를 전파하며 신도들에게 금식을 강요한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 어린이들도 굶주림에 노출됐다. 법원은 일부 어린이가 부모가 지켜보는 가운데 격리된 채 음식을 제공받지 못했다고 판단했다. 검찰은 매켄지와 공범들이 신도들의 금식을 조직적으로 강제해 사망에 이르게 했다고 주장했다.

매켄지는 살인 혐의를 부인하며 신도들에게 금식을 강요하지 않았다고 항변했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다.

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재판부는 피고인들의 행위가 집단 금식 체계를 유지하고 사망을 초래한 데 책임이 있다면서 살인죄 유죄를 선고했다.

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이 사건은 당국이 매켄지의 활동을 사전에 파악하고도 참사를 막지 못했다는 점에서도 논란이 됐다. 매켄지는 2017년 어린이들을 집단생활하게 한 혐의 등으로 당국의 조사를 받았지만 이후 활동을 이어갔다. 2019년 교회가 폐쇄된 뒤에는 샤카홀라 숲으로 활동 거점을 옮긴 것으로 알려졌다. 사건이 본격적으로 드러난 것은 2023년이다. 경찰이 관련 정보를 입수한 뒤 샤카홀라 숲에서 수색과 발굴 작업을 진행하면서 얕은 무덤에 묻힌 시신들이 잇따라 발견됐다. 이후 발견된 시신은 400구를 넘어섰다. 시신 상당수는 부패가 심해 신원 확인에도 어려움을 겪고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com