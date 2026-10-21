디저트 시장 파고든 '모디슈머'…요아정 "소비자 참여형 메뉴 확대"

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디저트 시장에 '모디슈머(Modisumer)' 트렌드가 확산되고 있다. 모디슈머란 정해진 메뉴를 구매하는 데 그치지 않고 자신의 취향에 맞게 제품을 변형하는 등 소비자가 직접 제품을 조합하고 새로운 메뉴를 만들어 즐기는 소비 방식을 말한다. 이 같은 소비 방식은 소셜미디어(SNS)를 통해 확산되는 추세다. 제품을 경험하는 과정 자체가 소비의 일부가 되면서 식품·외식업계는 소비자의 선택과 참여를 반영한 상품을 선보이고 있다.

대표적인 사례로는 요아정이 꼽힌다. 요아정은 소비자가 요거트 아이스크림에 과일과 과자, 꿀, 그래놀라 등을 토핑으로 조합해 자신만의 메뉴를 만들 수 있도록 했다. 같은 제품이라도 토핑에 따라 맛과 구성이 달라져 소비자가 메뉴 구성에 직접 참여할 수 있다는 점이 특징이다.

요아정에 따르면 토핑을 자유롭게 고를 수 있는 '내맘대로 요거트 아이스크림'이 판매량 1위를 기록했다. 저당 버전도 판매 상위권에 올랐다. 벌집꿀과 그래놀라를 더한 메뉴, 초코쉘을 활용한 메뉴도 꾸준히 인기를 얻고 있다. 소비자가 원하는 맛을 직접 구성하는 방식과 건강을 고려한 선택이 함께 나타나는 셈이다. 기업 간 협업 상품에도 이런 전략이 반영되고 있다. 요아정은 오리온과 협업해 '황치즈미쯔요아정', '황치즈미쯔 빙수', '황치즈미쯔그릭의 정석' 등 신메뉴 3종을 선보였다.

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요아정은 모디슈머 트렌드를 반영해 다양한 협업 등을 통해 소비자가 직접 조합할 수 있는 참여형 메뉴를 확대해 나간다는 방침이다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com