코스맥스그룹, 美 하버드 의대와 2차 연구 'VIVA 프로젝트' 가동…화장품 넘어 '비만, 항노화' 신약 후보물질 등 탐색

◇지난 13일(현지시간) 미국 보스턴 매사추세츠 종합병원(Massachusetts General Hospital, MGH)에서 열린 '코스맥스-MGB 공동연구 협약식'에 참석한 이경수 코스맥스그룹 회장(오른쪽)과 마이크 맥날리 MGB 최고개발책임자. 사진제공=코스맥스

Advertisement

Advertisement

코스맥스그룹이 미국 하버드대학교 의과대학 부속 수련병원 네트워크인 매스 제너럴 브리검(MGB)과 마이크로바이옴 공동연구를 확대해, 화장품 원료 뿐 아니라 바이오 신약 후보물질 개발에도 나선다.

코스맥스그룹은 지난 13일(현지시간) 미국 보스턴 매사추세츠 종합병원(MGH)에서 MGB와 2차 공동연구인 'VIVA 프로젝트' 협약을 체결했다. 협약식에는 이경수 코스맥스그룹 회장, 이병주 코스맥스비티아이 대표(부회장), 박천호 R&I센터 원장을 비롯해 마르셀라 과달루페 델 카르만 MGH 병원장, 윌 커리 MGH 의료원장, 마이크 맥날리 MGB 최고개발책임자 등이 참석했다.

양측은 2024~2026년 진행한 1차 공동연구에서 코스맥스의 피부 마이크로바이옴 데이터와 MGB의 임상 데이터를 활용해 특정 미생물 유래 물질이 아토피 피부염 모델의 증상 완화와 피부 장벽 기능 개선에 작용하는 기전을 규명했다. 해당 연구 결과는 알레르기·임상면역학 분야 국제 학술지 'Allergy'에 게재됐으며, 관련 미생물 유래 기술에 대한 국내 특허도 출원했다.

Advertisement

2026~2029년 진행하는 2차 연구에서는 마이크로바이옴 연구를 바이오·헬스케어 분야로 확대하고, 개별인정형 건강기능식품 기능성 원료와 바이오 신약 후보물질 발굴을 추진한다.

MGB의 임상 인프라를 활용해 후보물질의 유효성과 안전성을 검증하고 항노화·저속노화 관련 소재의 상용화도 모색할 계획이다. 체중·대사 관리 분야에서는 GLP-1과 유사한 기작을 보이는 유산균 및 건강기능식품 기능성 소재 발굴에 나선다. AI 기반 분석 기술도 연구에 도입해 데이터 분석을 넘어 연구 가설 설계와 후보물질 최적화 등에 활용할 예정이다.

Advertisement

이경수 코스맥스그룹 회장은 "1차 공동연구에서 국제 학술지 게재와 특허 출원 성과를 거뒀다"며 "VIVA 프로젝트를 통해 화장품을 넘어 바이오·메디컬 분야에서도 기술 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com