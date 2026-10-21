해고된 백악관 대변인, '슈퍼우먼' 운동복 차림 포착…SNS 비키니 사진도 다시 공개

백악관 대변인 사임 이후 목격된 운동복 차림의 케이티 재커라이어(왼쪽)와 SNS에서 다시 공개 전환된 비키니 수영복 사진. 사진출처=더이미지다이렉트닷컴, com인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 취임 5일 만에 백악관 대변인에서 물러난 케이티 재커라이어(41)가 사임 이후 처음으로 대중에 목격됐다.

파란색과 빨간색으로 이뤄진 스키니 운동복 차림으로 로스앤젤레스 거리를 걷는 모습이 포착된 것이다.

미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 재커라이어는 지난 19일(현지시각) 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 몸에 밀착되는 운동복 차림으로 외출하는 모습이 목격됐다. 복부가 드러나는 파란색과 빨간색 운동복은 슈퍼맨이나 슈퍼우먼의 의상을 연상시켰다.

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또한 백악관 대변인 임명 이후 자신의 SNS에서 비공개로 처리했던 비키니 수영복 차림의 사진과 노출이 심한 운동복 등의 사진도 다시 공개로 전환했다.

사진 공개 후 온라인 반응은 엇갈렸다.

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네티즌들은 "운동하고 스파를 받는 데 시간을 쓰는 대신 공부와 업무에 더 집중했다면 변호사 시험에 합격하고 유능한 공직자가 되었을지도 모른다", "정부는 그녀를 임명하기 전 제대로 검증했나? 만약 했다면, 그 검증을 담당한 사람들도 책임을 져야 한다", "구관이 명관이다", "이젠 그녀를 내버려 둬라" 등의 댓글을 게시하고 있다.

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앞서 재커라이어는 변호사로 자신을 소개해 왔지만, 미국 변호사시험에 합격하지 않았다는 사실이 알려지면서 자격 논란에 휩싸였다.

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트럼프 대통령도 재커라이어의 거취를 둘러싸고 공개적으로 재고를 권유했다. 그는 취재진에게 재커라이어가 해당 직책을 계속 맡는 것이 본인에게 필요한 일인지 모르겠다며, 스스로 결정을 내리도록 하겠다는 취지로 말했다.

이후 재커라이어는 백악관 대변인직에서 물러났다. 재임 기간은 닷새에 그쳐 미국 백악관 대변인 역사상 가장 짧은 재임 사례로 기록될 전망이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com