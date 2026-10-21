HD현대로보틱스, 미래혁신기술박람회 2026 참가 '피지컬 AI 양팔로봇' 공개

Advertisement

Advertisement

HD현대로보틱스가 자체 개발한 인공지능(AI) 모델을 적용한 양팔로봇을 처음 공개, 제조 공정의 자동화 범위 넓히기에 나섰다.

21일 HD현대로보틱스에 따르면 이날 대구 엑스코(EXCO)에서 개막한 '미래혁신기술박람회 2026(FIX 2026)'에서 개발 중인 피지컬 AI 기반 지능형 양팔로봇을 선보였다. 공개된 양팔 로봇은 양팔과 다섯 손가락을 갖춘 상반신형 구조 로봇으로 정해진 동작을 반복하던 산업용 로봇과 달리 주변 상황에 맞춰 움직임을 만들어 낼 수 있도록 한 게 특징이다. 양팔의 가반하중은 각각 7㎏이며 작업 반경은 630㎜이며, 사람의 손과 유사한 구조를 적용해 물체를 쥐고 옮기는 등 정밀 작업을 수행하도록 설계됐다.

핵심 기술은 자체 개발 중인 로봇 파운데이션 모델(RFM)이다. 로봇이 주변 환경을 인식하고 상황에 맞는 동작을 생성하는 기술로, 작업자가 동작 순서와 위치를 일일이 프로그래밍하지 않아도 다양한 작업 환경에 대응하는 것을 목표로 한다.

Advertisement

HD현대로보틱스는 센서 기술과 이동 기능도 단계적으로 고도화에 나설 계획이다. 지난 9월 지분 투자한 에이딘로보틱스와 협력해 힘·촉각 센서를 발전시키고 양팔과 손의 작업 정밀도를 높이거ㅗ, 2족 보행 기술 등도 적용할 예정이다.

초기 적용 분야는 부품을 작업 단위별로 준비하는 키팅(kitting)과 조립 공정이다. 이후 용접과 도장 등으로 활용 범위를 넓히고, 개발 과정에서 확보한 작업 지능을 기존 산업용 로봇과 협동로봇에도 적용한다는 방침이다.

Advertisement

HD현대로보틱스 관계자는 "산업용 로봇 시장에서 축적한 설계·제어·양산 기술과 노하우를 바탕으로 피지컬 AI 로봇 기술 선점에 나설 것"이라고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com