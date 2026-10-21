파도 소리 들으며 책 한 권의 여유…강릉 바다로 떠나는 독서 여행

Advertisement

Advertisement

바다를 바라보며 커피 한 잔을 마시고, 가벼운 책 한 권을 읽을 수 있는 여유. 직장인의 로망이 현실이 됐다. 강원 강릉 안목해변에서 바다와 독서, 커피를 함께 즐기는 '북트립'이 열린다. 독서를 취향을 표현하는 문화로 즐기는 '텍스트힙' 트렌드를 반영, 문화체육관광부와 한국관광공사가 기획했다.

21일 문체부와 한국관광공사에 따르면 10월 21일부터 10월 25일까지 강릉 안목해변 일대에서 '바다 24시: 북트립'이 진행된다. 강릉커피축제와 연계한 행사로 관광객의 지역 체류 시간을 늘리고 지역의 관광 자원을 콘텐츠화 한 게 특징이다.

지역 내 색다른 시간을 보낼낼 수 있도록 한 게 특징이다. 주요 즐길거리는 책 200여 권을 모은 북 라운지다. 미식과 사진, 강릉의 지역 콘텐츠, 여행과 커피 등 네 가지 주제로 책을 구성해 방문객이 취향에 맞는 도서를 고를 수 있도록 했다. 책을 읽는 데서 그치지 않고 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련했다. 책갈피를 디자인하는 '책갈피 공방', 가고 싶은 바다와 소원을 적는 '바다소원 여행지', 책과 바다를 배경으로 사진을 남기는 '바다 PICK 포토스팟' 등이다.

Advertisement

책을 매개로 한 만남도 이어진다. 10월 24일에는 방송인 노홍철이 '바다 여행과 독서'를 주제로 북콘서트를 진행한다. 10월 25일에는 반도네온 연주팀의 공연에 이어 제주에서 책방을 운영하는 싱어송라이터 겸 작가 요조와 김신회 작가가 '파도소리는 몇 페이지일까?'를 주제로 독자들과 이야기를 나눈다.

이근희 한국관광공사 지역콘텐츠육성팀장은 "가을 바다의 파도 소리와 은은한 커피 향 속에서 책 한 권과 함께 휴식하며 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com