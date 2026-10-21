올림픽공원 '세계평화의 문 사신도' 보수·재도색 지원 KCC, 박미나 작가 신작에 23색 페인트 지원

◇KCC가 페인트를 지원한 박미나 작가의 신작. 사진 제공=서울올림픽국민체육진흥공단 소마미술관

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올림픽공원 '세계평화의 문 사신도' 보수·재도색을 지원했던 KCC가 이번엔 사신도의 색채를 재해석한 현대미술 작품 제작 지원에 나섰다.

KCC는 소마미술관에서 열리는 한불 수교 140주년 특별전 '기념에서 풍경으로'에 참여한 박미나 작가에게 23색 페인트를 지원했다. 박 작가는 사신도의 청룡·주작·백호·현무를 제외한 나머지 색상을 활용해 전시장 가벽에 23가지 색을 스펙트럼 형태로 연결한 작품을 선보였다.

이번 지원은 KCC가 지난해 대리점과 함께 진행한 '세계평화의 문 사신도' 보수·재도색 프로젝트를 계기로 이뤄졌다. 당시 KCC는 총 40색의 도료를 적용하고, 과거 사진과 자료를 바탕으로 AI 조색 시스템 'KCC Smart 2.0'을 활용해 색상을 재현했으며 표면 처리와 도료 선정 등 기술 지원도 제공했다.

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이번 전시에서는 박 작가의 작품과 함께 사신도 보수·재도색 과정 및 관련 자료도 아카이브로 소개하며, 공공조형물의 색채 보존에 필요한 재료와 기술을 보여준다.

KCC는 AI와 빅데이터를 기반으로 도료 제품군 간 색상 편차를 줄이는 'KCC Smart 3.0'도 선보이며 조색 기술의 정밀도와 활용 범위를 넓혀가고 있다.

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김광주 KCC 유통도료사업부장(상무)은 "지난해 사신도의 색채를 재현하는 과정에 참여한 데 이어, 올해는 그 색채를 새로운 예술 작품으로 확장하는 데 함께하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 KCC가 축적해 온 도료 기술과 색채 역량을 바탕으로 문화예술 분야의 다양한 창작 활동을 지원하고, 공공미술의 가치를 이어가는 데 힘을 보태겠다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com