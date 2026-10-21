백남종 서울대병원장, 한국인 최초 세계신경재활학회 회장 취임

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 백남종 병원장(재활의학과 교수)이 지난 15일 열린 제14회 세계신경재활학회 학술대회에서 한국인 최초로 세계신경재활학회(World Federation for NeuroRehabilitation, WFNR) 회장에 취임했다. 임기는 4년이다.

1996년 설립된 WFNR은 영국에 기반을 둔 다학제 국제기구다. 전 세계 5000명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 38개 전문관심그룹(Special Interest Groups)을 운영하고 41개국의 국가별 학회와 협력하고 있다. 신경재활 분야에 대한 인식을 높이고 교육·훈련과 연구를 지원하며, 전문가 간 교류와 국제 협력을 촉진한다. WFNR이 2년마다 개최하는 세계신경재활학회 학술대회(World Congress for NeuroRehabilitation, WCNR)는 대표적인 국제 학술행사로, 올해 제14회 대회는 지난 14일부터 17일까지 대구에서 열려 전 세계 신경재활 분야 연구자와 임상의가 참석했다.

백 병원장은 뇌졸중을 비롯한 신경계 질환 재활 분야의 연구를 이끌어 왔으며, 최근에는 인공지능(AI)과 디지털 헬스 기술을 재활의료에 접목하는 연구에도 힘써 왔다. 이번 취임은 국내 신경재활 분야의 연구 역량과 국제적 위상을 인정받은 결과로 평가된다.

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백남종 신임 회장은 "전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서 뇌졸중, 치매, 파킨슨병 등 신경계 질환을 겪는 환자가 늘어 신경재활의 중요성이 어느 때보다 커지고 있다"며 "특히 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI), 신경조절술 등 첨단 기술이 재활 치료에 접목되면서 신경재활은 빠르게 발전하고 있다"고 말했다.

이어 "이러한 발전의 혜택이 일부 국가에만 머물지 않도록 저소득·중간소득 국가를 포함한 전 세계 신경재활 의료의 격차를 줄이는 노력도 필요하다"며 "회장으로서 각국 학회와의 협력을 강화해 첨단 기술 발전과 의료 접근성 향상이라는 두 과제를 함께 이끌겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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