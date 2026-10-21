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유네스코 지질공원 품은 필리핀 보홀…자연·해양 결합한 휴양지의 매력 속으로

김세형 기자

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◇보홀의 알로나 비치
◇보홀의 알로나 비치

필리핀 보홀은 독특한 지질 경관과 해양 생태계 등을 두루 갖춘 동남아시아의 대표 휴양지 중 하나다. 해변 중심의 휴양을 넘어 자연 관찰과 생태 체험, 문화 탐방까지 한곳에서 즐길 수 있는 것이 특징이다.

보홀의 대표 관광자원은 초콜릿 힐이다. 원뿔형 언덕 수천 개가 넓게 펼쳐진 독특한 지형으로, 건기에는 언덕의 풀이 갈색으로 변하면서 초콜릿을 연상시키는 풍경이 인상적이다.

◇보홀의 초콜릿 힐
◇보홀의 초콜릿 힐

보홀섬 세계지질공원은 2023년 필리핀 최초의 유네스코 세계지질공원으로 지정됐다. 지질유산을 중심으로 자연환경과 지역 문화를 함께 경험할 수 있다는 점이 보홀 관광의 차별화 요소다.

◇보홀에서 볼 수 있는 안경원숭이.
◇보홀에서 볼 수 있는 안경원숭이.

생태 관광도 보홀의 주요 관광 콘텐츠 중 하나다. 보홀에서는 큰 눈과 작은 몸집이 특징인 안경원숭이를 보호구역에서 관찰할 수 있다. 로복강에서는 열대 식생이 이어지는 강을 따라 유람선을 이용할 수 있으며, 일부 지역에서는 맹그로브 숲을 배경으로 반딧불이 관찰 투어도 운영된다.

해양 관광은 보홀 여행의 특별함을 더한다. 팡라오섬 인근의 발리카삭 해양보호구역은 산호초와 다양한 해양 생물로 알려진 스노클링·스쿠버다이빙 명소다. 알로나 비치 주변에는 리조트와 식당 등 관광 편의시설이 모여 있어 해양 액티비티와 휴양을 함께 즐길 수 있다.

한편 필리핀 관광부는 보홀의 지질 경관과 해양 생태계를 활용, 한국인 관광객 유치를 위해 다양한 할인 프로모션을 비롯해 홍보 활동에 나설 계획인 것으로 알려졌다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

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