KT&G, '릴 토니노 람보르기니' 판매 채널 확대…"빠른 사용 경험 제공"

◇KT&G가 선보인 릴 토니노 람보르기니 디바이스 4종.

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KT&G가 궐련형 전자담배 '릴 토니노 람보르기니'의 판매처를 확대한다. 릴 토니노 람보르기니는 기존 릴 제품 대비 예열 시간이 단축된 게 특징이다.

21일 KT&G에 따르면 릴 토니노 람보르기니의 유통 확대로 판매처는 서울·경기·부산·인천·대구·광주·대전·울산 등 주요 도시 소재 편의점 3만4000개소로 늘었다. '릴 스토어' 온라인 공식 홈페이지에서도 구매할 수 있다.

릴 토니노 람보르기니는 지난 15일 출시된 제품으로, '플래시웨이브 히팅 기술'을 적용해 국내 출시된 전자담배 중 가장 빠른 '3초 예열'을 경쟁력으로 내세우고 있다. KT&G는 올해 안에 전국 편의점으로 판매처를 확대할 계획이다.

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KT&G는 릴 토니노 람보르기니의 유통 채널 확대와 함께 전용 스틱 브랜드 '나우(NAU)'도 선보였다. 출시되는 전용 스틱은 '나우 러스트', '나우 블루', '나우 체인지', '나우 옐로우', '나우 코랄' 등 총 5종이다.

KT&G 관계자는 "차별화된 기술 혁신으로 제품 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com