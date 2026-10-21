대만 TSMC 공사장서 철골 구조물추락…노동자 4명 모두 숨져

사진캡처=대만 방송 TTV

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만 반도체 위탁생산 업체 TSMC의 신축 공사 현장에서 철골 구조물이 추락해 작업자 4명이 숨졌다.

ET투데이 등 대만 매체들에 따르면 20일 오후 가오슝시 난쯔구에 있는 TSMC F22 공장 P4 신축 공사 현장에서 철골 구조물이 추락 사고가 발생했다.

당시 하청업체 소속 작업자 4명은 건물 3층에서 철골 구조물을 들어 올려 설치하는 작업을 하고 있었다. 철골 구조물이 갑자기 무너지면서 작업자들은 구조물과 함께 높은 곳에서 떨어졌다.

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사고 직후 4명은 병원으로 옮겨져 치료받았지만, 3명은 사고 당일 숨졌고 30대 근로자 1명도 21일 오전 끝내 사망했다. 이로써 이번 사고로 인한 사망자는 모두 4명으로 늘었다. 사망 근로자의 나이는 33~37세로 알려졌다.

당국은 사고 당시 철골 연결 부위의 볼트가 파손됐을 가능성을 조사하고 있다고 밝혔다. 볼트의 피로·노후화나 체결 수량 부족 등이 원인일 수 있다는 초기 추정도 나왔지만, 정확한 사고 원인은 추가 감정을 거쳐야 확인할 수 있다.

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작업자들이 안전줄을 착용했는지도 관심을 모았다. 당국은 사고 당시 작업자 4명 모두 안전줄을 착용한 것으로 파악했다면, 안전줄을 고정한 지점이 철골 구조물과 함께 떨어졌을 가능성이 있다고 설명했다.

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당국은 사고가 발생한 P4 공사 현장의 철골 설치 작업을 일단 중단시켰다.

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사고가 발생한 F22 공장은 TSMC의 첨단 반도체 생산 거점 가운데 하나로, 2나노미터급 공정 등 차세대 반도체 생산 계획과 관련된 시설이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com